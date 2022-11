La cantante Anitta reveló su confusión tras protagonizar su famoso ‘perreo’ a Isabel Díaz Ayuso, a la que bailó de forma muy sensual durante la última gala de Los 40 Music Awards . La brasilera señaló que desconocía el cargo que ocupa la española.

Anitta señaló que el día anterior al evento le habían dado un premio en Nueva York y llegó a las justas a Madrid, por lo que no le dio tiempo a ensayar.

“Llegué casi en el momento del premio. No pude ensayar ni nada y le dije a mi publicista: ‘déjame a mí, a la luz, a dios y estamos bien’. Yo le dije que quería bailar a la gente, a quien estuviera ahí sentado”, señaló la cantante.

“Mi publicista me dijo hay una tipa muy buena, toda la gente la quiere mucho y es presidenta de la Comunidad de Madrid, pero atención ahorita, en mi país hablamos así, hay el país y el presidente del país; hay los estados y el gobernador, las ciudades y la prefectura, el prefecto. Yo pensé que había una comunidad de Facebook de Madrid”, recuerda Anitta tras presentarse en el programa ‘La Resistencia’ con David Broncano.

¿Por qué Anitta perreó a Ayuso? Porque pensaba que era presidenta de una comunidad DE FACEBOOK.



Lo explicó ella misma en La Resistencia.

“Yo no sabía que aquí al estado se dice comunidad y se dice presidente de la comunidad”, señaló la brasilera.

Isabel Díaz Ayuso opina tras el perreo: “ No sabía dónde mirar”

La presidenta de la Comunidad de Madrid también fue preguntada por este tema horas antes de la entrevista que le hicieron a Anitta en ‘La Resistencia’.

“Estuve hablando con ella antes, pero yo no me esperaba esto. Estuvimos charlando un rato, nos despedimos y yo creo que dijo, pues a la que bajo le hago esta gracia”, señaló Isabel Díaz Ayuso en ‘El programa de Ana Rosa’.

Ayuso confesó entonces qué sintió cuando Anitta se le acercó a bailarle: “Yo me sentí como Paco Martínez Soria en esa película en la que llega a la Gran Vía y que no sabe dónde mirar. Cuando hizo eso dije; ‘para delante, pues pasó y ya está'”.

La presidenta madrileña continuó explicando: “También te digo que me hizo gracia porque fue una fiesta que estuvo fenomenal, el ambiente era tan bueno que para delante cuando pasó esto, pero si te soy sincera, hablé con ella, pero no me esperaba después la situación aquella. Yo por si acaso me quedé en mi silla, porque lo del perreo, pues que no me pega’”.

Después, haciendo alarde de su naturalidad y sentido del humor, confesó: “Cuando la veo, dije: ‘tengo que ir más al gimnasio’ porque en cuanto la vi ahí y se dio la vuelta, dije: ‘me cunde poco’. Me hizo plantearme muchas cosas”, dijo riéndose.