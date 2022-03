La cantante Anitta, reina brasileña del pop, instó a los jóvenes que se saquen su título electoral de cara a los comicios del próximo octubre y conseguir así “cambiar al presidente”, en referencia al ultraderechista Jair Bolsonaro.

Anitta, fenómeno mundial de ventas, recurrió a sus redes sociales para animar a los adolescentes mayores de 16 años a votar en las elecciones, una actitud que fue aplaudida por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

“Vamos allá gente... ustedes me dicen ‘Anitta haz alguna cosa’ pero no puedo salvar el país sola (...)”, afirmó la brasileña, autora de éxitos como “Girl from Rio”, “Downtown” y “Vai malandra”.

Por ello, imploró a los jóvenes brasileños que se saquen el título electoral de forma digital, en momentos en que el índice de jóvenes de 16 y 17 años aptos para votar no supera el 13 %, frente al 23,3 % de las elecciones de 2018.

“Vamos allá, por el amor de Dios, vamos a cambiar de presidente. Vamos a sacarnos ese título (electoral), estoy cansada de ser la única alegría del brasileño”, ironizó Anitta en su Instagram la noche del miércoles.

Anitta, cuya canción “Envolver” se convirtió en la segunda más escuchada en el mundo en la lista de Spotify en la actualidad, ha expresado en diversas ocasiones su rechazo al presidente Bolsonaro, en el poder desde 2019, y llegó a intercambiar un cruce de acusaciones con el ahora exministro de Medio Ambiente Ricardo Salles.

Además de Anitta, otros famosos brasileños, como la actriz Bruna Marquezine o el cantante Zeca Pagodinho, han animado a los jóvenes a regularizar su situación electoral de cara a los comicios presidenciales.

A falta de siete meses para las elecciones, Brasil se encuentra polarizado entre Bolsonaro y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien será candidato por el Partido de los Trabajadores tras haber sido impedido judicialmente de participar en los comicios de 2018 tras ser acusado de corrupción.

Según las encuestas de intención de voto, Lula, cuya condena fue anulada por un error procesal, vencería en una eventual segunda vuelta frente a Bolsonaro.

