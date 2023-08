Angus Cloud, el actor de la serie Euphoria, falleció el 31 de julio a los 25 años, por razones no tan claras. Hasta ahora no sea ha confirmado el origen de su muerte, pero todo señala a problemas de salud mental y una posible sobredosis. El actor fue conocido ante todo por hacer del personaje de Fez en Euphoria, la serie de HBO protagonizada por Zendaya. Su ingreso a la serie fue de una manera completamente accidental y sorprendente.

Cloud nació en Oakland, California; y creciendo tenía cero interés en ser actor. Llegó a ingresar al mundo de Euphoria de la manera más inusual, la ocasión presentándose ante él en un viaje a Nueva York cuando tenía 18 años.

Angus Cloud.

Cuando paseaba por las calles de la Gran Manzana, una mujer se le apareció; le aseguró que trabajaba para una compañía de castings y le llamó la atención. Le pidió que le acompañara para el casting de una nueva serie; para leer simplemente el guion de momento. El actor explicó todo esto en una entrevista para GQ en el 2019. Él en primer momento no se sintió a gusto: “Yo estaba confundido y no quise darle mi número de teléfono. Pensé que era una estafa”, explicó.

Pero le siguió, dándole una oportunidad a la mujer. Llegaron a una sala amplia donde habían otros muchachos de su edad, leyendo ese mismo guion: el libreto que acabaría siendo el primer capítulo de Euphoria. El actor explicó que cambió algunos elementos del guion, lo que él creyó que llamó la atención a los responsables del casting. “Tuve que cambiarlo un poco para que sonase real, como lo diría yo”, comentó.

Para la siguiente ocasión, leyó el guion en frente del director Augustine Frizzell, quien estuvo a cargo del episodio piloto de la serie. Les gustó tanto su interpretación que obtuvo el papel, lo que cambió radicalmente su vida. Por entonces el joven se había mudado a Nueva York y no tenía grandes planes para su vida. Trabajaba por entonces en un restaurante y se había mudado a la Gran Manzana para vivir más cerca de amigos.

Una vez que obtuvo el papel, se preparó más a fondo para ser actor, leyendo acerca de métodos de actuación y viendo tutoriales de YouTube sobre el tema. Cloud se encontraba seguro que los productores lo eligieron justamente por su sencillez como persona más que por elaborar complicados métodos de actuación. “Simplemente me presentaré allí, haré lo que ellos quieran y terminado”, añadió en la entrevista.

Después de que le llamaran confirmándola la producción de Euphoria, Cloud se mudó a Los Ángeles y vivió a base de Airbnbs por los ocho meses de rodaje, ya que no encontraba manera de asegurar el contrato de un piso en particular. Al rodar, llegó a amistarse con Zendaya y los otros actores del elenco, a la vez que perfeccionaba los gafes del oficio. Antes de su trágica muerte, su carrera se veía con bastante potencial; con varios proyectos donde iba a participar, como The Line, Freaky Tales, o Your Lucky Day; donde aparecería con actores de renombre como Halle Bailey o Pedro Pascal.