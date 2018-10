Angelina Jolie sorprende a fanáticos con radical cambio de look

La actriz norteamericana acaba de terminar el rodaje de "Come Away". Angelina Jolie luce un look que viene sorprendiendo a todos sus seguidores en las redes sociales.



Angelina Jolie mostró un radical cambio de look y deja con la boca abierta a todo sus seguidores porque se aleja del glamour y fineza que la caracteriza.



La fotografía fue tomada al culminar el rodaje de la película "Come Away" en el cual Jolie cambió por completo su apariencia.



La película es una una precuela de las historia "Peter Pan" y "Alicia en el País de las Maravillas" y que es muy esperada por millones de personas.



Fue el actor David Oyelowo, que forma parte de la película, el que publicó la imagen en su cuenta de Instagram y mil de fanáticos resaltaron lo distinta que se ve Angelina Jolie para la cinta.



Angelina Jolie interpretará a "Rose" y es un personaje que se robará el corazón de todos los amantes de las historias fantásticas.