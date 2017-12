Angélica Aragón graba película en nuestro país

La actriz mexicana Angélica Aragón, quien rueda en nuestra capital la película 'No me digas solterona', en la que interpreta a la madre de la protagonista, se refirió a la importancia de trabajar en otros países.

“Lo que no se pudo lograr en términos políticos de la integración de nuestros países, a través de una sola lengua, de una sola historia y culturas parecidas, el cine lo está logrando”, declaró para Latina.

“Estoy feliz de estar en Perú. Me encanta participar de un discurso que se está construyendo en relación al matrimonio, la soltería y la independencia económica de las mujeres. Me encanta que sea una comedia que revise estos temas de manera más ligera y, de alguna manera, integre a los varones en este discurso. El discurso de la mujer al hombre no le interesa. Entonces, ahí hay algo grave que tenemos que resolver”, agregó Angélica, quien prometió regresar a nuestro país en dos años para amadrinar a una niña de colegio en Cusco.