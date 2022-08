Andrés García ha dado de qué hablar en los últimos meses debido a su delicado estado de salud. No obstante, gracias a los cuidados de su esposa Margarita ha logrado salir a flote y en los últimos días se le ha visto muchísimo mejor en sus videos de Youtube.

Recientemente, el actor de telenovelas respondió una serie de preguntas de sus fans. Y una de las consultas ha generado sorpresa y reacciones entre sus seguidores.

“¿Alguna vez le bajó una novia a Luis Miguel?”, fue la pregunta que le hizo su seguidora y la que el actor de 81 años no se negó a responder.

“Yo no diría que bajarle, ni él a mí, si no que intercambiábamos”, respondió Andrés García, mientras disfrutaba de una comida en Acapulco, en donde reside actualmente.

¿Cómo es la actual relación de Luis Miguel y Andrés García?

Semanas atrás, Andrés García habló abiertamente de su nula relación actual con Luis Miguel, con quien había sostenido una amistad desde hace muchos años, cuando era muy cercano a los desaparecidos padres del cantante, Luisito Rey y Marcela Basteri.

“Pues fíjate que no me ha buscado, pero yo lo entiendo porque Micky se ha hecho un actor muy famoso en el mundo entero y cuando uno se hace tan famoso no tiene tiempo de nada, aunque parezca increíble”, comentó García en uno de sus videos publicado en su cana de YouTube.

“A mí me tocó también en las épocas de no parar de trabajar como está ahora Micky, trabajando. Yo lo digo porque amigos míos me decían ‘qué hubo, cabr*n, ya te olvidaste de los amigos’. Les decía ‘no me lo vas a creer, no me da tiempo ni de acordarme para echarte un teléfono, mano’. Porque el ser artista, cuando ya eres muy famoso, pues tienes que contestarle a los fans, tienes que contestarle a los productores, a los asistentes de productor, a los asistentes de director y gente con quien trabajas para tus shows o películas, más el público que te llega en persona a sacarte una foto, a felicitarte y luego pasa que realmente no tienes tiempo de hacer nada”, añadió el histrión de telenovelas como “El privilegio de amar”.

