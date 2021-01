En noviembre de 2020, Andrés García habló sobre su posible muerte, razón por la cual hizo su testamento. Para sorpresas de propios y extraños, el galán de cine y televisión nombró al actor Roberto Palazuelos como el heredero de 50% de todas sus propiedades, mucho más de lo que le dejó a su propia familia, pues su esposa e hijos quedaron solo con 10% respectivamente.

MÁS INFORMACIÓN: Andrés García y la última telenovela en la que trabajó

Como es de conocimiento público, Roberto Palazuelos y Andrés García son buenos amigos desde hace muchos años, y no solo eso, pues el llamado ‘Diamante Negro’ también funge como su abogado. De hecho, hace unos días García reveló que tuvo una reunión con el también actor y la familia de este.

En tanto, Palazuelos salió a aclarar los detalles pues, según dijo, esta situación le ha llevado a tener problemas con los hijos de la estrella de telenovelas. Roberto aclaró todo sobre el testamento en vida que hizo el hombre a quien llama su segundo padre.

Los actores mantienen una buena amistad desde que se conocieron (Foto: Instagram/Roberto Palazuelos)

POR QUÉ ROBERTO PALAZUELOS ES EL PRINCIPAL HEREDERO DE ANDRÉS GARCÍA

En entrevista para el programa Ventaneando, Roberto Palazuelos explicó el tema del testamento de su amigo. En un principio, García le pidió ser el albacea de sus propiedades para ejercer un control sobre ellas y poner orden entre sus familiares.

“Yo le sugerí a él que me pusiera como albacea para que yo pusiera orden entre todos sus familiares para distribuir sus bienes porque el sentía que se iba a morir. Entonces, de repente, un día me llegó y dijo que ya estaba el testamento y le dije: ‘Muy bien, ¿me pusiste del albacea?’, me dice: ‘Sí’. Le digo ‘Déjame checarlo’ y, de repente, lo empiezo a leer y me dejó el 50 por ciento de todas sus propiedades”, relató Roberto Palazuelos.

En otro momento, el actor comentó que Andrés García vive de los ingresos que obtiene de la venta de sus propiedades, pues en la actualidad no está trabajando y prefiere disfrutar de su vida familiar.

Para sorpresas de propios y extraños, el galán de cine y televisión nombró al actor Roberto Palazuelos como el heredero de 50% de todas sus propiedades (Foto: Instagram/Roberto Palazuelos)

“Yo de entrada voy a seguir vendiendo sus propiedades para mantenerlo porque Andrés no está trabajando ahorita. Le deben todavía un poquito de una que vendimos, que le van pagando a plazos. Tengo que ponerme ahora la pila para vender ‘El castillo’ -lujosa mansión del actor- y me gustaría hacer una operación igual porque la gente ahorita no está muy líquida y para que le caiga la lana poco a poco para que no se la gaste porque él es muy generoso y en ayudar se le va el dinero, pero luego nadie lo quiere ayudar”, aseguró.

Por otro lado, Palazuelos aclaró también los problemas que se habían suscitado a raíz del testamento con los hijos de García. El actor reveló que Sandy Bell, ex esposa de Andrés García, estaba angustiada pues creía que perdería su departamento, a lo que él explicó cómo funcionaba la repartición y que no sólo se quedaba con dicha vivienda, sino que además tendría un 10 por ciento extra de propiedades a su nombre ahora. “No es que les haya caído mal. Lo que pasa es que había una desinformación”, aclaró.

Finalmente, a pesar de que el ‘Diamante Negro’ es el heredero principal, Andrés García también consideró a otros tantos familiares: “Le deja un 10 por ciento a su hermana, 10 por ciento a Sandy, 10 por ciento a Margarita, 10 por ciento a Andresito (su hijo que vive en Miami), 10 por ciento a Leonardo y 50 por ciento a mí”, reveló el actor.