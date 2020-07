Andrés Calamaro ha generado polémica en redes sociales desde su cuenta personal de Twitter, donde dio guerra a los seguidores de la mítica banda de rock Queen. El hecho inició el pasado 13 de julio, día que se conmemoró el megaconcierto “Live Aid”, cuando el músico argentino afirmó que gracias a ese evento se “sigue pagando los veinte minutos buenos” de la presentación de la banda.

El hecho fue criticado de inmediato. Desde ese momento Calamaro empezó a retuitear a cientos de usuarios generando un debate “musical”. El argentino pasó así más de 24 horas respondiendo, hasta que aceptó que Queen estaba entre los cien mejores grupos de Inglaterra.

No estoy criticando a Queen ... los ubico entre las grandes bandas de Uk ...



Las mejores cien de Inglaterra — ... (@bradpittbull666) July 14, 2020

Empezó a llenar su cuenta de frases donde se cuestiona el talento de Brian May y Freddie Mercury, sobre todo al compararlo con otras bandas. “Queen no existe como influencia... Nadie se inspira en Queen”, fue una de las respuestas del músico a un usuario que le pedía respeto por la banda británica.

Andrés Calamaro responde en Twitter por la banda "Queen".

Del mismo modo, el intérprete de “Flaca” señaló no “tener envidia por Queen, ni por nadie”. “Ni creo que yo haya grabado mejores discos. Ni por nadie. Es una pérdida de tiempo, no soy envidioso”, añadió.

Andrés Calamaro responde en Twitter por la banda "Queen".

Finalmente y tras varias horas de “debate”, Calamaro afirmó que Queen solo está en un “top ten” de personas que no han escuchado alguna de las bandas que él sugirió.

“Ian Dury, Alex Harvey, Steve Marriot, The Cure, The Clash, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Faces, Dr Feelgood, Van Morrison, Experience, Lemmy, King Crimson, Eric Clapton, The Who, Beatles, Jeff Beck, Massive, Bowie, Fripp, Mick Ronson, Lydon, Big Audio... King Krule, Genesis, Beatles, The Clash, Van the Man... Movida Bristol, Onassis, Morrissey, Costello., Ian Dury, Alex Harvey, Black Sabbath, Maiden. Podríamos seguir toda la noche...”, afirmó.

A mi me gusta Queen pero desconfío del público de Queen. — ... (@bradpittbull666) July 14, 2020

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina reapareció en su programa pese a las críticas

Magaly Medina reapareció en su programa pese a las críticas. (Video: ATV)