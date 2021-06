Tras obtener el primer lugar en el Miss Universo 2021, la mexicana Andrea Meza, realizó una transmisión en vivo donde habló sobre su participación y triunfo en el certamen de belleza.

Ella respondió las preguntas de los seguidores y también de sus detractores que le cuestionaron el que se quedara con la corona. Lejos de mostrarse incómoda, Andrea respondió que las críticas “no le quitarán la corona”.

La joven aseguró que su estado de ánimo no se ve afectado por las críticas en las redes sociales y que esas palabras no la harán sentir mal.

“¿Qué le dirías a toda la gente que no supera que ganaste? ¿Pues qué les digo? Que con esos comentarios no me van a quitar el título y tampoco es como que me afecte ni me ponga triste, entonces... les mando mucho amor”, expresó la ganadora del Miss Universo 2021.

Meza también aclaró que no tiene una mala relación con la peruana Janick Maceta y que por el contrario, se hicieron muy buenas amigas durante el concurso.

“Me preguntan qué opino de Miss Perú, ella es una mujer increíble, súper divertida, divina, bella, nos la pasamos súper bien durante la competencia, hicimos una linda amistad y espero que nos podamos ver ahora que ella esté acá en New York”, indicó

Instagram - Miss Universo Andrea Meza responde a sus detractores - diario OJO

VIDEO RECOMENDADO

Marisol Perez Tello