Dejó las cámaras y los reflectores para tomarse un merecido descanso con sus seres queridos. Andrea Legarreta disfrutó de sus vacaciones en Asia, junto a sus hijas y su esposo, Erik Rubín.

La conductora no dudó en compartir su felicidad a través de sus redes sociales, donde publicó instantáneas de la visita a los templos de Tailandia y a un santuario de elefantes.

Tras dos semanas de vacaciones, Legarreta por fin regresó a la conducción del programa 'Hoy', pero al parecer no fue bien recibida. Con crueles mensajes en las plataformas sociales, los televidentes dejaron ver su desagrado.

Aunque sus compañeros dijeron haberla extrañado, la reacción de los cibernautas fue insólita. Y es que los usuarios desaprobaron su retorno, argumentando que sin ella la torta televisiva estaba mucho mejor.

"No sé por qué siguen teniendo a la rucaleta si ya no le gusta a la mayoría de la gente", "Tan bueno que se ponía el programa sin ella", "Legarreta ya llego, qué mal, el programa se arruinó", "El programa aburre con esa pesada", "Siguen teniéndola, no ven que no la queremos", son algunos de los comentarios que se leen en Twitter.

Incluso, el periodista de espectáculos Álex Kaffie se pronunció en contra del regreso de la presentadora de televisión con un contundente tuit que, si bien no asegura que es para Legarreta, se entiende que se refiere a su retorno.

"Hoy se acaba la tranquilidad que venían respirando @programa_hoy. P. D. No hay felicidad eterna 🤣", escribió la polémica figura azteca.