La cantante colombiana Shakira lanzó su nuevo ‘hit’ Music Sessions #53 con el productor musical argentino, Bizarrap , siendo un éxito a nivel internacional. Sin embargo, desde un aspecto legal, la colombiana podría haber incurrido a una difamación encubierta en contra de su expareja Gerard Piqué y padre de sus dos hijos.

De acuerdo al portal Laley.pe, web de educación jurídica, compartió un análisis sobre los límites de varios derechos, como expresión, honor e intimidad. Además, trató acerca de la posible comisión delictiva por difamación encubierta que pondría en aprietos a la cantante colombiana.

Como se recuerda, el tema musical de Shakira ha superado los 17 millones de reproducciones en YouTube en pocas horas, por lo que fue un 'boom' en las plataformas musicales.





Derecho a la libertad creativa





El portal destacó que ningún derecho es absoluto y que, por lo tanto, la libertad creativa no es ilimitada. “En otras palabras, no son admisibles los estados de libertad de expresión irrestrictos”, anotaron. En esa línea, precisaron que Shakira “ejercitó su derecho a la libertad de expresión, una garantía que es considerada piedra angular de una democracia”.

Incluso, también mencionaron que hay ciertos pronunciamientos en España que defienden la posición que, sobre las cuestiones de honor, se prefieren las libertades. Asimismo, que la libertad creativa musical no es absoluta y se puede limitar bajo determinados contextos.

“Debemos ser enfáticos al decir que la libertad de expresión no ampara el derecho al insulto. Los derechos fundamentales no son absolutos, por el contario, su ejercicio está limitado por su propio contenido y su relación con otros bienes constitucionales y su protección”, destacaron.





¿Difamación encubierta?





El sitio web deslizó que Shakira habría difamado en sus letras. Se trata de un delito contra el honor de mayor gravedad, en cuyo desarrollo se contempla un modo especial de imputación que consiste en “difamación encubierta”.

Explicaron que esta denominación aplica cuando se expresan frases agravantes en ‘doble sentido’ o significado ‘polivalentes’ o ‘equívocos’, con la intención de esconder la voluntad de dañar el honor de terceros.

De hecho, señalaron que, si los hechos hubieran ocurrido en Perú, Shakira podría haber vulnerado el honor de Piqué, aunque haya emitido indirectas en doble sentido.

La colombiana también habría afectado el derecho al honor de una persona jurídica, en este caso, la marca de relojes Casio. En su canción, calificó al negocio como inferior al compararla con Rolex.

"Es importante recordar que las personas jurídicas tienen derecho al honor, de manera que pueden reclamar el resarcimiento reputacional de este derecho (…) Las personas jurídicas podrían demandar amparos para solicitar rectificaciones a quienes ofendan el nombre de una institución. Esto sería posible en el caso Shakira y Bizarrap vs. Gerard Piqué", subrayaron.









Polémicas frases





1. “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-PIQUE”

Esta parte del más reciente tema de Shakira debe ser el más controversial, por la evidente referencia a su expareja, cuyo apellido es Piqué, por lo que podría entenderse que se trata de una difamación encubierta, al usar una palabra que contiene todas la letras del apellido del exfutbolista.

2. “Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión (...) Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques”

Piqué formó parte de la selección que se proclamó campeona del mundo en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010. Hasta el momento suman dos elementos que presuntamente podrían acreditar el delito de difamación encubierta.

3. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”

Al terminar la relación por el supuesto acto de infidelidad del español, los medios revelaron que Shakira tenía un pleito legal con Hacienda en España, lo equivalente a la Sunat en Perú. La colombiana es procesada por la presunta comisión de delitos y de defraudar a la citada entidad tributaria por un total de 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014, cuando Piqué aún era su pareja.

4. “Tiene nombre de persona buena, CLARA-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, CLARA-mente es igualita que tú”

Clara Chía, de 23 años, también habría sido mencionada de forma referencial. En otro momento de la canción, Shakira indica que vale como dos de 22. Esta referencia podría aludir a la edad de la actual pareja de Piqué, ya que Shakira tiene 45 años, por lo que la referencia no es descabellada.

"En otro momento de la canción también menciona que cambió un Rolex por un Casio, probablemente con la intención de compararse con la joven de 23 años y aludir a su edad. Estos datos podrían evidenciar algunos visos de difamación encubierta. Claro, si hipotéticamente el caso se judicializara y tramitara en nuestra jurisdicción", señala el portal.









Personajes públicos





Esto es un elemento relevante a tomar en cuenta. En el caso de los personajes públicos, el ámbito de protección del derecho a la intimidad se flexibiliza, pues la presencia en los medios de comunicación o escena pública la provocan ellos mismos y, en ciertas ocasiones, de manera voluntaria y consciente, por lo tanto, el deber de tolerancia a la crítica debe ser más amplio.

“Esto significa que la intromisión a la intimidad de Piqué y Shakira es legítima, pues no existen derechos absolutos. Por ende, al tratarse de personajes de gran popularidad deben tolerar las critica sin aspavientos, sobre todo en asuntos de esta índole porque viven de la fama”, concluye laley.pe

