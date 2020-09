Anahí siempre será recordada por su icónico personaje de ‘Mía Colucci’ de “Rebelde” y por ser una de las integrantes de RBD. Ya han pasado más de 10 años desde que llegó a su fin está etapa de su vida, pero el fenómeno sigue siendo muy fuerte, así que la artista sigue en la mente de sus más acérrimos seguidores que hasta el día de hoy no pierden las esperanzas de ver, una vez más, a su grupo favorito sobre un escenario.

No cabe duda que la actriz y cantante mexicana es una de las más queridas del país azteca, así que todo lo que haga o diga, siempre causará mucha sorpresa y precisamente, esto fue lo que sucedió al contar los momentos más oscuros de su vida a causa de la anorexia nerviosa que padeció cuando era a penas una adolescente y fue parte de “Primer amor a mil x hora”.

El motivador mexicano Daniel Habif logró desnudar el corazón de la actriz y cantante mexicana durante la reciente charla de más de dos horas que ambos mantuvieron a través de su canal de YouTube.

¿QUÉ DETONÓ LA ANOEXIA QUE SUFRIÓ ANAHÍ?

En una amena conversación entre amigos, la artista de 37 años habló por primera vez de cómo un comentario acerca de su físico que recibió por parte de un productor de Televisa durante su adolescencia la marcó de por vida y fue el origen de la anorexia que más tarde sufriría.

La inolvidable ‘Mía Colucci’ de Rebelde se sinceró además sobre la soledad que vivió durante la etapa más exitosa de su carrera como integrante de RBD e incluso reveló qué melodrama se arrepintió de protagonizar.

“Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13/14 años, esto si no lo he contado, una vez en Televisa un productor, que claro que no te voy a decir quién es, iba a ser el productor de “A mil por hora”, que después fue Pedro Damián. El productor que iba a hacer antes esa novela llega conmigo como a los 13 años y me dice: “Oye Anahí tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita'. Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil... Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron la anorexia que sufrí fue ese comentario”.

"Primer amor... a mil por hora" protagonizada por Kuno Becker y Anahí (Foto: Televisa)

“Hoy a mis 37 años me acuerdo de ese comentario y claro que me afectó mucho. Empecé como un tema de anorexia nerviosa. Gracias a Dios y también creo que a mi firmeza en la vida en este querer salir adelante salí adelante, pero entonces me toca la parte en la cual en los mismos programas se burlaban de mí y de mi problema, en los mismos programas en los que se suponía que yo era de casa, entonces también eso no estaba padre. Mucha crueldad para una niña de 13/14 años. Estuvo duro. La verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía. Muy fuerte”.

LA SOLEDAD SE APODERÓ DE ELLA

Anahí también habló sobre Rebelde y RBD que fue una de las etapas más exitosas de su carrera profesional. También, se sinceró sobre lo sola que se sentía a pesar de contar con millones de seguidores y una familia de al lado de Poncho Herrera, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

“Antes le tenía mucho miedo a la soledad. En las giras de RBD yo llegaba a los hoteles en la noche y le hablaba a mi mamá, a mi hermana o a alguien así querido y les decía ‘me quiero aventar por la ventana’. Me sentía muy sola. Cuando yo llegaba a mi cuarto era miedo, terror a ese silencio que me daba estar sola. Después como que crecí, maduré, conecté con Dios muy, muy fuerte, como nunca en mi vida, y en este momento no sabes lo que amo estar sola”.

SE ARREPIENTE DE DOS HOGARES

Lugo del éxito de Rebelde, Anahí fue convocada para ser la protagonista de la telenovela “Dos hogares” y en ese momento, ella ya no quería seguir siendo parte de la televisión, pero por el cariño que le tuvo a Emilio Larrosa aceptó el papel.

“No es culpa del productor, ni de la empresa, ni de nadie. Yo creo que todos nos arrepentimos. Yo a Emilio Larrosa lo amo y lo adoro, hice cosas con el increíbles, pero algo pasó muy raro. A mí la historia nunca me llegó a encantar. Creo que tal vez lo hice también por Larrosa, al que siempre le he tenido tanto cariño y agradecimiento, pero yo ya no quería estar. Ya era esta etapa en la cual yo quería renunciar, no estaba como al 100. Tengo que darle gracias a Dios porque compartí con Sergio Goyri, con Carlos Ponce, con actores increíbles que siempre voy a llevar en mi corazón...”.

DECIDIÓ RENUNCIAR A TODO PARA ENCONTRARSE A SI MISMA

Anahí se convirtió en una de las actrices más populares y cotizadas del momento, así que ella era convocada para diversos proyectos, pero llegó un momento en que ella sintió que era el momento de hacer una pausa en su carrera para encontrarse a si misma y es así que decidió renunciar a todo para buscar su propia felicidad.

La relación de Anahí con Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, fue muy comentada en su momento por mezclar espectáculo y política (Foto: Anahí / Instagram)

“Decidí que me iba a dar la oportunidad de conocer otra vida, de vivirla y de solamente hacer las cosas que realmente llenaran mi alma al 100% y entonces renuncié a Televisa en muy buenos términos, la verdad es que llegamos a un acuerdo en el cual yo ya no quería seguir. Siempre tendré recuerdos maravillosos porque hay gente maravillosa dentro de esa empresa también, había uno que otro malandrín que no estuvo padre, pero también conocí gente hermosa y gente que conmigo se portó increíble y siempre voy a estar muy, muy agradecida. Y decidí que dejaba esto y de pronto viene toda la parte más o menos al tiempo donde me enamoro y como tres años después me caso y decido formar una familia y tener hijos”.