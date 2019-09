Ana María Orozco es una actriz colombiana que se ganó el cariño en su país, y en gran parte del mundo, tras darle vida a Beatriz Pinzón Solano en la emblemática telenovela “Yo soy Betty, la fea”.

La reconocida actriz reapareció en la portada de la revista “Aló”, publicación a la que ofreció una entrevista en la que Ana María habló sobre la fama y el retó que significó en su vida darle vida a “Bety”.

“Me costó mucho el tema de la fama…Se generó mucho chisme, cosas fea”, dijo respecto al personaje que le ayudó a llegar a la cima del éxito hace casi dos décadas.

“Todo el mundo se puede identificar. Plasmó los dramas cotidianos, las diferencias sociales, pero con un humor maravilloso. Las veces que me molesté fueron porque decían cosas que no eran ciertas. Yo nunca he sido estrella ni maltratadora”, dijo la colombiana según declaraciones recogidas por el portal El Tiempo.

Ana María Orozco confesó que las largas jornadas que tenían de grabaciones ayudó a que el elenco sea toda una familia.

“Amé hacer 'Betty, la fea' (…) Hoy podemos disfrutar de lo que no gozamos en ese momento porque nos tocaban jornadas inhumanas. Este elenco fue increíble…Yo creo que logramos construir una gran familia, pues vivíamos 18 horas diarias juntos”, manifestó.

En su cuenta de Instagram, la recordada “Beatriz Pinzón”, compartió la hermosa imagen de la portada. Su publicación generó gran impacto entre sus fanáticos, quienes rápidamente destacaron que pese a los años sigue manteniendo su belleza.

“Gracias por esta portada tan divina y por la entrevista tan respetuosa, profunda y cariñosa”, fue la leyenda con la que acompañó la imagen en la que exhibió su bella sonrisa y lució un elegante vestido color verde menta con un bolero en el hombro.