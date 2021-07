La actriz Ana Lucía Domínguez, reconocida por su participación en “Pasión de Gavilanes” y “¿Quíen mató a Sara?”, estuvo casada por dos años con el humorista David Alberto García Henao, más conocido como “Jeringa”.

Como se sabe, la actriz que debutó en la televisión con solo 10 años, empezó a salir con el comediante cuando tenía 13 y él 27. La relación no fue bien vista por la opinión pública; sin embargo, en 2001, cuando ella cumplió 18 años, decidieron casarse.

En una reciente entrevista a través de Instagram con el periodista Juan Diego Alvira, la actriz de 37 años contó más detalles de su relación con el cómico “Jeringa”, quien actualmente tiene 52 años y está casado con la modelo Yohana Suárez.

Según reveló Ana Lucía, se casó con “Jeringa” porque a él le salió un trabajo en “Univision” y a ella la aceptaron en la producción de “Gata Salvaje”. Ambos trabajos se llevarían a cabo en Estados Unidos. Hubo un pequeño inconveniente en su plan, a él le dieron la visa, pero a ella se la negaron.

“Yo había llevado todos mis papeles y a mí me decían siempre: ‘A ti nunca te la van a negar (la visa)’, porque es raro que se la niegue a un artista, además con todos los papeles que llevaba y todo eso. Me la niegan y a mí me dolió mucho perder esa oportunidad”, señaló la actriz.

“Con la visa que él tenía, nosotros nos casábamos y, automáticamente, al otro día a mí me daban visa para irme a Estados Unidos; por eso fue el matrimonio. Yo nunca lo conté, pero fue así. Obviamente, nos queríamos mucho, teníamos una relación muy bonita, pero fue un tema más de emergencia para yo poder hacer mi novela”, añadió la actriz.

Sobre su ruptura sentimental, Ana Lucía indicó que a ella le surgió la oportunidad de trabajar en la telenovela “Pasión de Gavilanes” en Colombia, por lo que viajó para interpretar el papel de ‘Libia Reyes’ y ‘Ruth Uribe’. La relación no funcionó a distancia.

“Pasó una relación muy bonita, estuvimos allá (Estados Unidos) dos años y a mí me invitan a hacer ‘Pasión de gavilanes’. Cuando me regreso a Colombia, pues ya, obviamente, la distancia… Se acaba la relación. Quedamos de muy buenos amigos porque, además, (‘Jeringa’) es una gran persona, un gran ser humano. Fue una relación muy linda”, precisó la actriz.

Cabe señalar que, mientras David Alberto García Henao, más conocido como “Jeringa”, está casado con la modelo Yohana Suárez, la actriz Ana Lucía Domínguez se encuentra casada con el colombiano Jorge Cárdenas desde el 2008.

VIDEO RECOMENDADO

Netflix lanza el tráiler de la nueva temporada de ‘Sky Rojo´

Netflix ha lanzado el tráiler oficial de la segunda temporada de 'Sky Rojo', la nueva serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de la "Casa de Papel" (Fuente: Netflix)