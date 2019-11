Si bien ella prefiere guardar silencio, lo cierto es que la actriz mexicana Ana de la Reguera afronta uno de los peores momentos de su vida tras culminar su relación con el actor Tony Dalton, quien le fue infiel, según la prensa mexicana.

Otros dos amores de la actriz la traicionaron.

¿QUIÉNES SON?

JORGE RAMOS, EL PERIODISTA

Tras cinco años de amor, la pareja perfecta protagonizada por el periodista Jorge Ramos y Ana de la Reguera se rompió de golpe. En 2011, la artista declaró que el motivo de la ruptura fue la infidelidad.

“Así es, así es, así es”, respondió la veracruzana al programa de televisión mexicano Ventaneando sin entrar en detalles tras ser cuestionada sobre los rumores de infidelidad de su exnovio. “Pues pregúntenle eso a él, no voy a dar detalles, nunca di detalles de mi vida privada y además no es un buen momento, creo que no sería muy inteligente porque es muy pronto, hay muchos sentimientos, creo que no es el mejor momento para hablar pero sí, así es”, declaró.

En esa oportunidad, Ana de la Reguera escribió en su cuenta de Twitter que ahora pertenece al “club de mujeres engañadas”.

TOMÁS RUIZ, EL POLÍTICO

Ana de la Reguera mantuvo una relación de poco más de dos años con el ex secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, Tomás Ruiz. Los rumores de boda eran fuertes, pero en 2013 la revista Quien.com reveló que el amor se había acabado.

El flechazo entre Ana y Tomás se dio en junio de 2011, cuando ella organizó en La Antigüa, Veracruz, un evento de su fundación VeracruzAna A.C. para ayudar a los damnificados del huracán “Karl” en esa población. Tomás Ruiz pertenece al Partido Nueva Alianza y se ha desempeñado en altos cargos como el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria, Banobras y la Lotería Nacional.

En ese momento, ella tenía 36 años, y el político 50. “Hace como un año comenzó la desconfianza porque él no le contestaba el teléfono a Ana. Incluso, llegaba a tardarse hasta un día en responderle, pero Tomás le decía que era porque no había señal, y a mi amiga no le quedaba de otra que creerle. Además, la distancia no ayudó, ya que ella vive desde hace 7 años en Los Ángeles, California, mientras que Tomás tenía que estar en Veracruz por su trabajo. Así que ella iba a verlo 2 veces al mes y él también la visitaba de vez en cuando, pero obviamente las inseguridades aumentaban con el paso del tiempo”, relató una amiga de la actriz.

Ana de la Reguera rompió con Tomás al descubrir que salía con otras 3 mujeres, además de ella, que les mandaba mensajes un tanto sexuales a sus ex y que les coqueteaba.

La artista sufrió estrés y depresión. Bajó mucho de peso, y no tenía ganas de nada, pero luego se levantó.

TONY DALTON, EL ACTOR

Tony Dalton es un actor mexicano-estadounidense que ha participado en películas como Matando Cabos y La dictadura perfecta.

En septiembre de 2018, la actriz declaró a la revista Hola que estaba enamorada de Dalton. El romance tuvo meses en secreto hasta que se conoció la noticia, y ella no dudó en admitirlo. Estaba feliz.

Ana dijo a la prensa que estaba felizmente enamorada y disfrutando al máximo de esta etapa de su vida. "Sin comentarios pero estoy contenta. No quiero venir a hablar de mi relación, pero los dejo con esa bonita sonrisa…”, dijo ante una nube de reporteros.

Para noviembre, se les veía juntos en todos lados. Ana y Tony comenzaron a acercarse en 2007 durante la filmación de la cinta Sultanes del Sur. Luego de más de 10 años de amistad, un viaje a Europa fue el inicio de un amor que acabaría de la peor forma: una infidelidad.

TALENTOSA

Ana de la Reguera tiene 42 años, y es una actriz talentosa y muy bella. Ha participado en telenovelas, series como Capadocia y películas. Y su trabajo ha sido reconocido en reiteradas oportunidades con premios en su país.

