Muchos cantantes y artistas han dejado de lado sus verdaderos nombres con el objetivo de lograr popularidad y ser bautizados nuevamente con apelativos más llamativos y comerciales. En México, una de ellas es Ana Bárbara, jurado del programa “La Academia 2022″, que reveló cuál era su verdadero nombre y por qué lo odiaba tanto.

La ‘Reina Grupera’, como también se le conoce, lleva consigo su nombre artístico, así que la mayoría de personas desconoce cómo aparece en los registros nacionales. Es por ello que ahora daremos información acerca de todo lo relacionado a ello, así que, sí eres un fan de ella, no puedes dejar de leer esta nota.

Además, explicaremos por qué ese nombre verdadero no le gustaba para nada a la artista, hasta el extremo de que hubo un tiempo en el que lo odiaba, aunque ya supo sobrevivir con ello y hasta se siente orgullosa.

Ana Bárbara odiaba su nombre cuando era una niña (Foto: Ana Bárbara / Instagram)

¿CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE DE ANA BÁRBARA?

La cantante mexicana de 51 años de edad, conocida por su tema “Bandido”, fue bautizada por sus padres como Altagracia Ugalde Mota y, cuando empezó una carrera musical, optó por nombrarse a sí misma como Ana Bárbara.

Con aquel nombre artístico, la artista se ganó muchos fanáticos en México y distintos países de América Latina, a los que llegó con su música y letras que se impregnaron en la sociedad.

¿POR QUÉ ANA BÁRBARA ODIABA SU NOMBRE VERDADERO?

El año pasado, durante una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Ana Bárbara reveló que llegó a odiar su nombre de Altagracia y contó detalles del porqué.

Según lo que contó, de niña no era alguien con mucho tamaño, así que sus seres queridos comenzaron a llamarla como ‘Peque’ y ello fue suficiente para ser víctima de las burlas.

Sus amigos la molestaban con su nombre de Altagracia, ya que no era para nada alta, sino lo contrario. Es más, algunos le decían que no tenía ni gracia.

Para suerte suya, cuando pasaron los años, ella fue creciendo y se convirtió en una mujer de gran tamaño, por lo que todas esas burlas quedaron en el pasado.

“Gente muy cercana me dice Peque, entonces imagínate Altagracia y yo pequeñita, chiquita, toda así petite. Era raro mi nombre, entonces me decían muchas veces: ‘¿Cómo te puedes llamar Altagracia si ni eres alta?’, y casi me decían y sin gracia, fue un poco traumático”, dijo la artista.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ANA BÁRBARA

EL SECRETO PARA MANTENER SU FIGURA

Ana Bárbara ha aprendido que disfrutar de comer saludable es la mejor forma de integrar esta costumbre a tu vida. De esta manera, por medio de sus historias de Instagram le mostró a sus seguidores qué es lo que desayuna todas las mañanas. Aparte de ser nutritivo, es exquisito y fácil de preparar.

Para sorpresa de muchos, no era nada exótico ni caro. Por el contrario, se trata de uno de los platos más comunes de muchas personas, pero agregándole algunos de sus ingredientes favoritos.

LA FORTUNA DE ANA BÁRBARA

La actual jueza de “La Academia” se convirtió en 2022 en una de las cantantes mejor pagadas de acuerdo con People With Money, toda vez que ganó más de 20 millones de dólares solamente entre julio 2021 y julio 2022.

Según Celebrity Net Worth, Ana Bárbara tiene una fortuna de 25 millones de dólares, la cual está dividida en bienes inmobiliarios, empresas y restaurantes en México, así como su propia marca.