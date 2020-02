“American Dirt” (“Tierra americana”, en español) es el nuevo libro de la escritora estadounidense Jeanine Cummins que ha generado gran polémica en Estados Unidos. Desde que Oprah Winfrey incluyo el título en su club de lectura, ganó mucha fama. Sin embargo, muchas críticas han surgido debido a que señalan que la novela refuerza estereotipos sobre los mexicanos y que usa un lenguaje forzado que evidencia que es la obra de una forastera.

El libro, publicado el martes 21 de enero, cuenta la historia de Lydia y su hijo de 8 años, Luca, quienes huyen de su hogar en Acapulco, México, después de que sicarios de un cártel del narcotráfico mataron a dieciséis miembros de su familia.

Mucha controversia fue creada debido al libro que la conductora Oprah Winfrey seleccionó para recomendar a su club de lectores: “American Dirt” (Tierra americana) de la autora estadounidense, Jeanine Cummins. (Foto: Flatiron Books)

La novela era una de las más esperadas del año, luego de que Oprah Winfrey lo recomendara y obsequiara a celebridades como Yalitza Aparicio y Salma Hayek. Tras su publicación, “American Dirt” ha recibido duros comentarios por “no conocer de primera mano” el drama real de la migración, lo que desató que algunos incluso la llamaran “racista”.

Fue adquirida por Flatiron Books en 2018 con un contrato millonario y ha sido comentada en el mundo literario desde entonces. “American Dirt” ha aparecido en numerosas listas de libros que hay que leer en 2020, se posicionó entre los 20 más vendidos de Amazon previo a su publicación, y ha sido elogiada por escritores como John Grisham, Stephen King, Erika Sánchez y Sandra Cisneros.

La gira promocional de la escritora Jeanine Cummins fue cancelada por motivos de seguridad (Foto: Flatiron Books)

¿POR QUÉ “AMERICAN DIRT” CAUSÓ POLÉMICA?

La novela cuenta la historia de una mexicana que es dueña de una librería y escapa a Estados Unidos con su pequeño hijo en “La Bestia”, el tren de carga utilizado por migrantes, tras sobrevivir al asesinato de casi toda su familia en una fiesta de quinceañera, a manos de narcotraficantes.

Su publicación generó una intensa polémica sobre la apropiación cultural, la marginalización de los escritores hispanos por parte de la industria editorial estadounidense, los peligros de expandir falsedades cuando uno no conoce bien el tema sobre el cual escribe y los límites responsables de la ficción.

“American Dirt” (Tierra americana) de la autora estadounidense, Jeanine Cummins, fue criticada por los estereotipos que la novela replica acerca de la comunidad latina. (Foto: Flatiron Books)

La tormenta sorprendió a Flatiron Books, que el miércoles 22 de enero por la noche suspendió la gira de Jeanine Cummins para promover el libro. “Basados en amenazas específicas a libreros y a la autora, creemos que existe peligro real para su seguridad”, dijo Bob Miller, presidente de la editorial, en un comunicado.

El escritor Stephen King lo presentó como un libro “maravilloso”. Don Winslow aseveró que “es ‘Las uvas de la ira’ de nuestros tiempos”. Incluso, ya está en marcha su adaptación al cine.

Pero más de 120 escritores, incluida la premiada novelista mexicana Valeria Luiselli y la escritora chicana Myriam Gurba, que inició el debate, firmaron una carta abierta a Oprah para que reconsidere su decisión de recomendarlo para su club del libro, una elección que garantiza su éxito de ventas.

“Esta no es una carta que llama a silenciar o a censurar”, dicen, pero piden no promover un libro que “es explotador, simplifica demasiado y está mal informado; cae demasiado seguido en el fetichismo del trauma y el sensacionalismo de la migración y de la vida y la cultura mexicana”.

La autora, que se define como blanca y ‘latinx’ (su abuela es puertorriqueña), no ha aludido a la polémica en redes sociales. (Foto: Flatiron Books)

DISCULPAS DE OPRAH WINFREY POR RECOMENDAR EL LIBRO

Oprah se pronunció al respecto acerca de lo que sintió al haber leído la historia por primera vez, y agregó que le pareció que era importante tener la perspectiva de una mujer en este tipo de anécdotas, por lo que se emocionó con una trama de esta índole.

“Se ha hablado mucho sobre este libro últimamente, y solo quería que todos supieran directamente de mí que leí una copia anticipada de ‘American Dirt’ el verano pasado antes de que fuera un libro oficial y fue una experiencia visceral para mí”, inició la popular conductora.

“Una historia de migrantes que se cuenta desde la perspectiva de una madre acerca de los extremos que ella haría para proteger a su hijo para llegar a la libertad en Estados Unidos. Me conmovió profundamente. Me cautivó desde la primera oración y no podía esperar para compartirlo con todos ustedes”, agregó la también productora.

La empresaria dijo que puso atención a escritores de la comunidad latina para saber cuál era el problema (Foto: Twitter)

Asimismo, admitió que en cuanto comenzó a escuchar las reacciones negativas se preguntó qué era lo que insultó al público, por lo que se acercó a los grupos de autores de la comunidad latina para tener un mejor entendimiento de la situación.

“Ahora me ha quedado claro a partir del torrente de opiniones muy apasionadas que esta selección ha tocado una fibra emocional y creado la necesidad de una discusión más profunda y sustantiva. Así que cuando comencé a escuchar sus comentarios oponiéndose a la selección, me estaba haciendo la pregunta en serio: ‘¿Qué es ofensivo?’ He pasado los últimos días escuchando a los miembros de la comunidad Latinx para comprender mejor sus preocupaciones, y los escucho, lo hago”, aseguró.

Oprah Winfrey aclaró que organizará un panel de debate en su nuevo programa con Apple TV+. Ahí se pondrá a discusión este tema con varios puntos de vista.

Yalitza Aparicio fue una de las actrices que recomendó el libro (Foto: Twitter)

DISCULPAS DE SALMA HAYEK Y YALITZA APARICIO

Tanto Salma Hayek como Yalitza Aparicio también hicieron las recomendaciones del libro con sus fans, por lo que ambas actrices fueron criticadas por sus seguidores. Hayek fue quien se disculpó por recomendar algo que no había leído.

“Ayer subí un mensaje sobre un libro, mismo que ya quité de mi Instagram. Quiero decirles que cuando Oprah me envió esta selección de su club de libros, me emocioné al leer en la descripción que trataba sobre una mujer mexicana y me apresuré a compartir mi emoción con ustedes”, detalló para sus 13.7 millones de seguidores en Instagram.

Salma Hayek se disculpó por haber recomendado la novela (Foto: Instagram)

Además, reconoció que aún no había leído el material, ni mucho menos sabía que había sido calificado de manera tan negativa por algunos críticos.

“Confieso que no había leído el libro, ni esta estaba consciente de la controversia que ha generado. Quiero agradecerles a todas ustedes que llamaron mi atención y me regañaron por no haber investigado bien lo que estaba recomendando. Eso significa que me conocen y me otorgaron el beneficio de la duda. Les pido una disculpa por hablar de algo sin haberlo experimentado o sin haberme informado mejor”, finalizó.

