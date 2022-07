Una jueza de Estados Unidos rechazó este miércoles la demanda de la actriz Amber Heard de un nuevo juicio en el caso por difamación que perdió frente a su exmarido Johnny Depp.

Los abogados de Heard habían pedido a la juez Penney Azcarate que anulara el veredicto que la obliga a pagar 10 millones de dólares a la estrella de “Piratas del Caribe” y declarara el juicio nulo, pero la magistrada lo desestimó.

Azcarate dictaminó que no había “ninguna prueba de fraude o mala conducta” de parte del jurado y que el veredicto debía mantenerse pues ambas partes interrogaron y aceptaron a todos los miembros del jurado al inicio del juicio.

“El debido proceso fue garantizado y proporcionado a todas las partes en este litigio”, señaló.

Esta petición se interpuso después de otra presentada por la defensa de Heard, en la que pidieron que se anule la sentencia ya que los daños reconocidos a Depp por la publicación de un artículo en el que la actriz decía, sin citar a su exesposo, haber sido objeto de violencia sexual fueron excesivos y no estaban respaldados por pruebas.

También acusaron al protagonista de “Pirates of the Caribbean” de no haber cumplido los requisitos legales para demostrar que hubo voluntad maliciosa real. Ese documento ya mencionaba el presunto error sobre el jurado, pero no lo habían utilizado como argumento para pedir la anulación del mediático juicio hasta ahora.

La sentencia emitida por unanimidad del jurado el pasado 1 de junio sostiene que tres frases escritas por Heard en su artículo de opinión publicado en 2018 por el diario The Washington Post le difamaban, aunque también el actor difamó en una ocasión a su exmujer.

Así, el jurado declaró a las dos estrellas de Hollywood responsables de difamación, aunque obligó a Heard a pagar una indemnización de 10,3 millones de dólares en daños a Depp y al actor solo le impuso un pago de 2 millones.

Con información de agencias.

VIDEO RECOMENDADO

La reacción de Mario Hart al experimentar dolores de parto en “En boca de todos”

La reacción de Mario Hart al experimentar dolores de parto en ‘En boca de todos’