Conoce a la peruana que participa en una serie de Amazon Prime Video | FOTOS

Ximena Macarena Ruiz Grau se viene abriendo camino en el difícil mundo de la actuación en los Estados Unidos. Tras culminar sus estudios de Administración en Perú y lograr un importante premio internacional, decidió arriesgarse para alcanzar su más grande meta: Ser actriz.

Para ello, esta joven se mudó a la ciudad de Los Ángeles y estudió la carrera de Actuación en la University of California at Los Angeles (UCLA), donde se graduó con honores. Además estudió improvisación e hizo su pasantía en The Groundlings Theatre, la academia más importante de comedia; cuna de actores de la talla de Will Farell, Melissa McCarthy, Lisa Kudrow y otros más.

AVANZA POCO A POCO

Ximena Macarena se ha ido abriendo trecho en el competitivo mercado norteamericano: ha incursionado en videoclips con la youtuber indio-canadiense Lily Singh y los cantantes Desi Valentine, Daivo, Graciela Ortiz entre otros. También ha grabado diversos short films y recientemente formó parte de la serie criminalista “Extreme Measures”, de Amazon Prime Video.

LUCHA CONTRA LOS ESTEREOTIPOS

"El público que más va al cine en los Estados Unidos es latino; sin embargo, solo estamos representados en el 4% de las películas y series de Hollywood", asegura Ximena.

"Muchos actores latinos estamos comprometidos con movimientos que promuevan nuestras culturas y costumbres para que así no nos den personajes estereotipados y podamos acortar la brecha", agrega.

"Queremos mostrar lo orgullosos que nos hace ser latinos y la gran diversidad de razas que tenemos a través de nuestro arte", comenta además esta nobel a actriz.

NUEVO PROYECTO

La perseverancia de Ximena Macarena demuestra que todo esfuerzo rinde frutos. “Life In Heels” es la reciente producción donde acaba de iniciar grabaciones.

Este biopic abordará la vida de la famosa empresaria mexicana Adriana Gallardo y próximamente podría ser emitida en una conocida plataforma de streaming.

SU META: LLEGAR A LA PANTALLA GRANDE

Este sueño forma parte de sus ambiciones y trabaja incansablemente para lograrlo. Paralelamente, Ximena invierte esfuerzos en su interés solidario siendo parte de campañas sociales vinculadas al arte.

Hace poco fue parte de un proyecto de narración de cuentos para hospitales de niños en todo USA. Construyendo su carrera y sumando sueños, así Ximena Macarena se abre paso para alcanzar destacar en lo que le apasiona: la actuación.