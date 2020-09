Amanda Seyfried y su esposo Thomas Sadoski sorprendieron al anunciar que se convirtieron en padres por segunda vez. La pareja aprovechó sus redes sociales para dar la noticia y emitir un comunicado a favor de los niños que viven en países en guerra.

De este modo, la protagonista de “Mamma Mia!” mantuvo en secreto su embarazo y al final dio la noticia con una fotografía donde se le ve sosteniendo la mano de su bebé recién nacido.

“Thomas Sadoski y yo hicimos un pequeño hombrecito”, inicia la descripción de la imagen en Instagram. “Desde el nacimiento de nuestra hija hace 3 años, nuestro compromiso con lo niños inocentes que se ven tan brutalmente afectados por el conflicto y la guerra ha sido una fuerza impulsora en nuestras vidas”, añadió.

“Con el nacimiento de nuestro hijo, el trabajo de INARA y War Child se ha convertido en nuestra ‘Estrella del Norte’”, señaló la actriz y compartió información para quienes deseen ayudar la causa benéfica.

Cabe recordar que la pareja se casó en secreto en el 2017 mientras ella se encontraba embarazada de su primera hija Nina. Sadoski y Seyfried anunciaron su noviazgo en el 2016 cuando ambos trabajaban en la obra de Broadway The Way We Get By.

