La cantante Ally Brooke, ex integrante de la girl band Fifth Harmony, publicó recientemente su libro “Finding your harmony”, en el que cuenta parte de su vida. En su obra literaria hace público una decisión que tomó hace mucho: no mantener relaciones sexuales hasta el matrimonio. También cuenta los motivos de esta decisión.

Ally Brooke es cantante y compositora estadounidense. Conocida principalmente por formar parte de Fifth Harmony, que se formó en la segunda temporada de “The X Factor”. Sin embargo, la estrella ha seguido su carrera como solista luego que la agrupación femenina se separara a inicios de 2018.

En una reciente entrevista en el podcast de “Hollywood Raw” con Dax Holt y Adam Glyn, la cantante de 27 años fue cuestionada al respecto y explicó los motivos de tan importante decisión. ¿Qué dijo Ally Brooke? Aquí los detalles.

Ally Brooke reveló querer llegar virgen hasta el matrimonio. (Foto: Instagram / @allybrooke).

POR QUÉ ALLY BROOKE DECIDIÓ LLEGAR VIRGEN AL MATRIMONIO

Una de las revelaciones más íntimas que Ally Brooke las hizo en su autobiografía “Finding Harmony”. En el libro, la cantante hace referencia a su vida amorosa y, más en concreto, a su decisión de no tener relaciones sexuales hasta casarse.

En el podcast de Dax Holt y Adam Glyn, Brooke se sinceró acerca de su decisión tan personal que en un primer momento le resultó aterrador.

“Es algo que quise incluir en el libro, y hablo de ello. He sido muy valiente al atreverme a hacerlo. Me alegro de compartir algo así con mis lectores y con mis fans, y mostrarles cuál es la decisión que he tomado, y que cada uno reaccione luego como quiera. Lo más importante era contar mi verdad”, reveló.

Por otro lado, Ally Brooke cuenta que no es diferente que cualquier otra chica, pues sigue saliendo en citas. Y si en dicha conversación sale el tema, no oculta que planea llegar virgen al matrimonio. La estrella estadounidense, contó que siempre que habla del tema recibe una respuesta positiva.

“Ha habido momentos en los que la gente se ha reído de mí o ha dudado de que estuviese diciendo la verdad, pero tengo que soportarlo y centrarme en qué es lo que yo quiero hacer, y ya está”, señaló Ally. “También es muy agradable sentir que me respetan. Nunca he sentido ningún tipo de presión, y eso es lo mejor de todo”, añadió.

Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui y Dinah Jane de Fifth Harmony aceptan el trofeo al Mejor grupo en los People's Choice Awards 2017. (Foto: AFP)

