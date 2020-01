Corea del Sur. Nuevas revelaciones en torno al escándalo sexual que protagoniza Jang Dong Gun, el actor coreano que se hizo famoso por protagonizar el kdrama ‘All about Eve’ y recientemente ‘Arthdal Chronicles’.

La filtración de sus conversaciones de alto calibre sexual provienen del celular del también actor coreano Joo Jin Mo y han puesto al actor coreano en el centro de una serie de cuestionamientos.

Se rumoreó que parte de ese diálogo incluye un plan de salir a ‘cazar chicas’ o contactar a lujosas escorts de 18 años. Ello resulta un delito en Corea del Sur puesto que la mayoría de edad recién se considera a partir de los 20 años.

Las conversaciones del actor coreano se habrían dado cuando ya era un hombre casado. Tres años antes de los diálogos, en 2013, Jang Dong Gun contrajo matrimonio con la actriz y modelo Go So Young. Pero eso no es lo peor, la esposa de la estrella coreana esperaba su segundo hijo cuando este planeaba sus salidas sexuales con Joo Jin Mo.

No solo se revelaron las conversaciones sino también fotos del celular de Jang Dong Gun. En las imágenes figuran varias bellas mujeres como la Miss Corea 2012, Yumi Kim.

Según reportó SBS FunE, tras conocer el escándalo, el actor coreano y su esposa viajaron a Hawái junto a sus hijos y desactivaron los comentarios de su cuenta de Instagram.