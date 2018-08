Alicia Keys rinde homenaje a Aretha Franklin cantando 'Natural Woman’ [VIDEO]

Ariana Grande no es la única estrella que le ha rendido homenaje a Aretha Franklin , Alicia Keys honró a la cantante con el mismo éxito “(You make me feel like a) Natural Woman”.

Alicia Keys no solo cantó y regaló un increíble momento en el show de Queen Radio de Nicki Minaj en Beats 1 de Apple Music, sino que además recordó cuando habló sobre su legado musical cuando conoció a Aretha Franklin.

“Estaba escuchando su música mientras conducía. Es muy especial. Me siento triste, pero realmente inspirada. Ella fue capaz de tocar a tanta gente, divinamente” expresó Alicia Keys.

Además, confesó que considera que Aretha Franklin era una increíble mujer y ejemplo de vida, pues fue la musa de muchas canciones suyas. “Ella me tocó. Algunas de mis mejores canciones fueron inspiradas por las suyas, me encantaron. Hablando de reinas, ella era definitivamente la reina”.

Cuando la conoció se sintió aterrada de estar frente a una estrella. “Recuerdo la primera vez que Clive Davis me pidió que tocara con ella. Ella es una de las más grandes de todos los tiempos, una de las mejores voces. Recuerdo que me dio mucho amor y me dijo que toque mis canciones durante sus shows. Ella realizó 'You Do not Know My Name'”, dijo Alicia Keys.

Aretha Franklin , ícono de la música, falleció a los 76 años en Detroit después de una larga lucha contra el cáncer de páncreas.