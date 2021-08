Alfredo Adame reveló hace unos días que fue él quien denunció a Laura Bozzo por evasión fiscal. Es así que el actor mexicano ofreció una fuerte cantidad de dinero para quien sepa del paradero de la conductora de televisión.

Mediante el programa “Chismorreo”, Adame fue cuestionado sobre Bozzo y él afirmó no saber donde se encuentra la abogada peruana, pero que ofrecería 100 mil pesos con tal de llegar hasta ella.

“Mañana voy a ofrecer 100 mil pesos a quien me diga, así como lo hice con el Rey Grupero cuando le liberaron la orden de aprehensión, pero será a quien nos dé datos fidedignos”, comentó.

Del mismo modo, recordó cómo llegó Bozzo a México hace siete años “Estaba acusada de narcotráfico, de lavado de dinero, de tener recursos de procedencia ilícita y estaba relacionada con tres asesinatos”, comentó.

Adame contó, también, cómo se enteró del supuesto fraude fiscal. El hecho se habría dado por una mujer que lo contactó.

“Me dice que ella tiene pruebas de que Laura es una fraudulenta, a nosotros nos vendió un condominio e hicimos un contrato de compra-venta ante notario y a los cuatro meses no iba y no llegaba, empezamos a sospechar algo, hablamos con el notario y dijo que tenía que venir a firmar de que está libre”, concluyó.

