Alfred Molina confirmó lo que se venía especulando desde hace meses: su regreso a la franquicia cinematográfica de “Spider-Man” con su emblemático papel del Doctor Octopus.

En entrevista con el medio estadounidense Variety, el actor inglés dio algunos detalles de cómo se involucró en la cinta “Spider-Man: No Way Home”, protagonizada por Tom Holland.

“Cuando lo estábamos filmando, todos teníamos órdenes de no hablar de ello, porque se suponía que era un gran secreto”, dijo Molina entre risas durante la entrevista. “Pero, ya sabes, está en Internet. ¡De hecho, me describí a mí mismo como el secreto peor guardado de Hollywood!”, añadió.

Molina no solo confirmó su participación en la cinta, sino que también dijo sentirse feliz por regresar a un papel que interpretó por primera vez en “Spider-Man 2” de Sam Raimi en 2004.

“Fue maravilloso”, dijo. “Fue muy interesante volver después de 17 años para interpretar el mismo papel, dado que, en los años intermedios, ahora tengo dos barbillas, un zarzo, patas de gallo y una espalda ligeramente un poco descuidada”.

Cuando el actor le preguntó a Jon Watts, el director de “Spiderman: No Way Home”, cómo la película traería de vuelta a Doctor Octopus, ya que, como él señaló, “morí”, Molina dijo que el director le dijo: “En este universo, no se muere realmente “.

