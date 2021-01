Jennifer Lopez y Álex Rodríguez planeaban tener una boda de ensueño en Italia en 2020; sin embargo, la pandemia del coronavirus los obligó a cancelar sus planes hasta en dos oportunidades. Ahora, el deportista volvió a hablar de sus planes de matrimonio.

En una entrevista con el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el pasado lunes 18 de enero, el exjugador de los Yankees de Nueva York fue consultado por si este 2021 se casará con su prometida J.Lo.

El presentador Jimmy Fallon preguntó claramente, “Oye, 2021, ¿crees que finalmente se van a casar? ¿Qué piensas?”. La respuesta de Álex Rodríguez no se hizo esperar.

“Sabes, lo intentamos dos veces en 2020. Nos mordió dos veces el COVID-19. Ya sabes, dicen que la tercera es la vencida, así que esperemos que sea lo que queremos escuchar”, dijo el exjugador de béisbol.

Por su parte, en una entrevista con la revista Elle, Jennifer Lopez también habló sobre su matrimonio y dijo que, si bien quiere casarse con Álex Rodríguez, no tienen prisa en realizar su boda.

“Aplazamos la boda dos veces. Habíamos planeado lo que realmente queríamos hacer, (pero) no sé si seremos capaces de recrear eso. Lo cancelamos, y desde entonces realmente no hemos hablado de eso… No hay prisa. Queremos hacer lo correcto cuando podamos. Solo tenemos que esperar para ver dónde aterriza el mundo”, expresó J.Lo.

Por otro lado, el miércoles 20 de enero, Jennifer Lopez formó parte de la toma presidencial de Joe Biden, interpretando el tema “This Landi s your land”. Hace unas semanas, López también participó de una actuación especial durante la víspera de Año Nuevo en Time Square.

