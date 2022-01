“Yo desde siempre he vivido el amor de una forma muy sana y honesta”, cuenta este martes en entrevista con Efe el popular actor mexicano Alejandro Speitzer tras retomar el complejo, misterioso y machista personaje de Darío Guerra en la serie “Oscuro Deseo”.

“Nunca me he visto envuelto en situaciones como estas (de violencia en el amor) pero cada personaje te deja un cuestionamiento”, reflexiona el actor, que ha vivido un cambio radical en su carrera desde el estreno de esta serie de suspense erótico en 2020.

Darío, por ejemplo, hizo que el actor se planteara de una forma más directa “lo que es y no es el amor”, y si bien en la primera temporada de la historia le fue difícil entender a su personaje, esta segunda entrega le ha hecho más fácil dicha tarea.

“Algo que estuve deseando mucho era poner sobre la mesa el pasado de esta persona, no para justificarlo pero sí para entenderlo de raíz”, explica.

El camino hacia esa comprensión no lo hizo solo, pues Speitzer se acercó a su psicólogo para poder dar vida de manera más fidedigna a este personaje que califica de “sociópata”.

“Para mí era muy importante que se entendieran los trastornos, de dónde venían, por qué sucedían y creo que ahí están plasmados y van a quedar súper claros”, comenta.

PASIÓN Y CRIMEN

“Oscuro deseo” sigue la historia de profunda obsesión y pasión entre Alma -Maite Perroni- una profesora de universidad, y Darío, un estudiante brillante de Derecho.

Ambos disfrutarán de los placeres más intensos, pero prohibidos y llenos de siniestros secretos, mientras un asesinato rodea este amorío.

La segunda temporada mantendrá estos temas vigentes. Pero ahora otras víctimas del pasado de Darío reaparecerán y podrían pasar factura al personaje.

“Desde los primeros capítulos queda claro que va a haber un desmadre por todos lados, creo que eso es lo que te hacer querer saber y conocer más. Ahora se convierte en un ‘thriller’ más policíaco”, comenta Speitzer.

La segunda temporada de “Oscuro deseo” se estrenará el próximo 2 de febrero por la plataforma de Netflix y las expectativas son altas, ya que en el 2020 la primera entrega logró llegar al top 10 de más de 75 países.

Parte del éxito se debía a las escenas candentes entre Speitzer y Perroni. No obstante, para Alejandro, esta temporada se podrá disfrutar de un desarrollo diferente entre ambos.

“(La sensualidad) es uno de los vínculos que hay importantes en estos dos personajes, pero creo que ahora se exploran otros caminos que también son interesantes”, relata el actor, quien confiesa ha creado un vínculo de amistad con la también cantante y exintegrante de RBD.

CRECIMIENTO COMO ACTOR

Para Speitzer “Oscuro deseo” significó, además de su primer éxito internacional, pasar página frente a los papeles juveniles que había tenido antes en diversas producciones.

“Es un proyecto al que le tengo mucho cariño porque estaba pasando por la etapa de dejar de ser un actor joven a un actor un poco más adulto con un personaje más profundo y con otro tipo de capas”, considera.

Al término de dicha serie, Speitzer protagonizó “Alguien tiene que morir” (2021), de Manolo Caro, y se convirtió en la pareja de la española Ester Expósito.

Con Expósito compartió créditos en dicho proyecto y desfiló por numerosos eventos internacionales, llegando a convertirse en una de las parejas del momento.

El romance terminó a mitad del año pasado, más no con ello la fama, puesto que el actor sigue siendo la cara de diversas marcas reconocidas de moda y recientemente fue considerado uno de los hombres más guapos del 2021 según la revista TC Candler, siendo el único representante mexicano en formar parte de la lista.

El ascenso de Alejandro continúa y, entre sus próximos proyectos, se encuentra un filme que espera pueda sorprender a su público y del que todavía no puede hablar, además de una novedosa serie.

“Hice la serie ‘La cabeza de Joaquín Murrieta’, el primer western de Latinoamérica que me puso en un sitio en el que no me han visto, y me da curiosidad que lo pueda ver”, comenta el actor.

