¡Tiene el corazón partío! Alejandro Sanz y su novia Rachel Valdés han decidido poner fin a su relación después de tres años juntos. La noticia ha causado sorpresa entre sus seguidores, quienes han especulado en las redes sociales sobre los posibles motivos detrás de esta separación.

Según fuentes cercanas a la revista ¡HOLA!, la crisis entre la pareja se produjo hace aproximadamente dos semanas, lo que llevó a que Rachel Valdés abandonara la casa en la que convivían, llevándose consigo todas sus pertenencias. De acuerdo con el mencionado medio, fue el cantante y compositor español quien tomó la decisión de poner fin a la relación, debido a un “desgaste en la convivencia”.

Hasta el momento, tanto Alejandro Sanz como Rachel Valdés no han brindado declaraciones sobre el tema a través de ningún medio. Su discreción ha generado aún más especulaciones entre los seguidores, quienes están ansiosos por conocer más detalles sobre esta sorpresiva ruptura.

La noticia llega poco después de que el cantante alarmara a sus seguidores al publicar un mensaje preocupante en sus redes sociales, en el cual expresaba que no se encontraba bien.

“No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, compartió el cantante a través de redes sociales.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, agregó.