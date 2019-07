Alejandra Guzmán revela que su hija tiene borderline, la golpea y tiene problemas con el alcohol

Madre e hija nuevamente enfrentadas. Alejandra Guzmán no quiso ni confirmar ni desmentir si se había acostado con los novios de su hija Frida Sofía pero reveló que ella la agredió físicamente; por lo que decidió alejarse para resguardar su bienestar.



El periodista Gustavo Adolfo Infante, quien entrevistó a la mexicana para el programa 'El gordo y la flaca' de Univisión, adelantó las explosivas declaraciones que ella dio en torno a la relación con su hija.

"Solo les quiero adelantar algo, está la relación tan mal que ha habido golpes de Frida Sofía a Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán ha tenido que sacar de la cárcel a su hija", indicó la cantante.

Frida Sofía no se quedó callada ante la acusación las afirmaciones del periodista e indicó en un video que colgó en Instagram que "ahorita les saco videos y fotografías de moretones y golpes que me metió Alejandra Guzman, pinche mentirosa y culera".

"Me muero del coraje, por más fuerte que me haga, me duele, porque no es cierto, no he sido más que buena hija con esta diabla, no se vale y por eso estoy publicando esto, porque no se vale y si le quieren seguir, también le voy a seguir ¿qué ganas?", recriminó Frida Sofía.

PROBLEMAS CON EL ALCOHOL



En torno al trastorno mental de su primogénita y única hija, la famosa artista sostuvo que buscó ayuda para su heredera, pero que finalmente se dio por vencida.

"He tratado este tema ante terapeutas más de ocho años. Lo que pasa es que yo no te puedo pedir perdón tantos años y que no entiendas a dónde voy... ella necesita ayuda porque tiene 'border personality' (trastorno límite de la personalidad)", manifestó la 'Reina de corazones'.

Finalmente manifestó que su hija tiene todo para ser feliz pero que le falta amor propio y pedir ayuda. "Porque si tu tomas pastillas sin un terapeuta, en algún momento se pueden desfasar muchas cosas", precisó.

