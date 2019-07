Alejandra Guzmán se quiebra y llora al cantarle a su hija Frida [VIDEO]

Alejandra Guzmán se presentó ayer en un concierto en Acapulco donde presentó lo mejor de su trayectoria, y durante el show no pudo contener la emoción al dedicarle el tema 'Yo te esperaba' que compuso para su hija Frida Sofía.

Mientras se acariciaba el vientre y entonaba los primeros versos “soñar no cuesta no, y con los ojos húmedos…Te veía tan alto, es más, en la cima del mundo”, su voz se quebró y no pudo evitar llorar. Ella trató de ocultar sus lágrimas entre sus manos, mientras el público la alentaba a seguir.

Este emotivo momento fue compartido en las redes sociales de la rockera mexicana, en donde deja ver que la difícil relación con su hija se acerca cada vez más a una reconciliación.

Como parte de su publicación la cantante escribió unas palabras para su hija: “Mi Frida, mi luz, mi única...”, y entre los comentarios: “y te seguiré esperando, siempre”. El video cuenta con más de 128 mil reproducciones.

