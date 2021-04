Alejandra Guzmán no ha sido ajena a la polémica en torno a las declaraciones de Frida Sofía, quien acusó a Enrique Guzmán de tocamientos indebidos cuando era una niña. Mediante sus redes sociales, la cantante rompió su silencio y le envió un mensaje a su hija.

A través de su cuenta oficial de Facebook, Alejandra Guzmán compartió un video, de casi un minuto y medio de duración, donde aseguró que pone “las manos en el fuego” por Enrique Guzmán. Además, le pidió a Frida Sofía arreglar las cosas personalmente.

“Creo que es tiempo de que yo hable. Como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras ni los medios. Es delicado, es muy triste ver a mi padre, comprender por lo que está pasando porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases que no son justas”, empezó en su mensaje.

“Te ofrezco, Frida, arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos. Te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí… Este es un asunto familiar, delicado y que pongo las manos en el fuego por mi padre que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí, es un gran hombre. Por favor, Frida, acércate”, añadió en su video.

Como se sabe, Frida Sofía se presentó en el programa “De primera mano”, donde reveló que su abuelo Enrique Guzmán le hizo tocamientos indebidos cuando ella era una niña.

“Siempre fue muy abusivo, mira, me pongo a temblar por todo lo que tengo qué decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo… muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”, fue el testimonio de Frida Sofía en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

