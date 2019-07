Alejandra Guzmán: "He estado muy cerca de la muerte"

Luego del escándalo generado porque supuestamente se habría involucrado con el exnovio de su hija Frida Sofía, Alejandra Guzmán reapareció en medios. Esta vez para hablar sobre cómo afrontó el cáncer de mama que deterioró su salud en 2007.

La 'Reina de Corazones' reveló que ha estado cerca de la muerte, pero que pudo salir de ese episodio aferrándose a las cosas que le gustan hacer y teniendo mucha fe.

"He estado muy cerca de la muerte, por eso me puse una calavera aquí (señalándose la oreja), porque me llegaba a decir cositas, pero nunca le hice caso. Una sabe bien cuando seguir en la vida y yo me aferro a mi música, me aferro a los que me hace feliz en la vida. Sí, la he visto cerca (a la muerte)", comentó durante una entrevista al programa 'De Primera Mano'.

La intérprete contó que todo el proceso de su enfermedad fue bastante radical e incluso perdió parte de un seno en la intervención en la que se le extirparía el tumor que tenía alojado. Esto, según detalló le afectó el aspecto emocional.

"Para mí han sido muchas pruebas, al final te vuelven más sensible, más humano, más despierto. Han sido muchas luchas, varias operaciones. (...) Cuando me vi en el espejo ya mutilada, sí me desvanecí, pero aprendí a quererme así", contó.

Alejandra Guzmán participó en un concierto en la ciudad mexicana de Guadalajara en donde, además, donó algunas de sus pinturas a unos adolescentes que superaron el cáncer.

HABLÓ DE FRIDA SOFÍA



Respecto al distanciamiento con su hija, el periodista Gustavo Adolfo Infante adelantó que le preguntó a Guzmán si se había acostado con los novios de su hija. Sin embargo, la respuesta recién será emitida en una segunda parte de esta entrevista.

No obstante, el periodista de espectáculos adelantó que se habrían registrado agresiones por parte de Frida Sofía hacia su madre.