Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, contó que su aborto estuvo relacionado con el engaño de su exnovio, Christian Estrada, con su madre. La influencer declaró que se sintió muy afectada y tomó la dura decisión.

También aclaró que no ha recibido ayuda económica de su madre por el “dolor” que tiene. “Yo ni siquiera he intentado ir a recolectar mi dinero que me pertenece, ¿saben por qué?, porque no quiero lidiar ni con esta gente ni con Alejandra porque sigo dolida horrible. Me duele mucho haber abortado”, manifestó en Instagram.

“Yo siempre quise a mí bebé, era lo que más quería en mi vida. Pero después de ver varias ocasiones en las cuales mi mamá y Estrada compartieron juntos en hoteles y en situaciones muy raras, pues no pude. No pude”, señaló.

Frida Sofía aprovechó para decir que su madre está rodeada de malas personas que le facilitan drogas y solo buscan dañarla.

“Lo que sí sabe es que perdí a mi bebé, y digo que lo perdí porque, sí, me tomé una pastilla para abortar, pero pónganse en mi lugar, ¿qué hubieran hecho si ven al padre de su supuesto hijo abrazado ahí, llevándole mariachi a tu mamá?”, indicó.

“Y bueno, mi mamá, pues intoxicada, yo creo que ni se acuerda, pero las personas que le ponen ahí la droga, el alcohol, que le aplauden, que le dicen sí a todo son estas ratas de Guillermo Carbajal y Cinthia Velarde, bueno, aparte de los Estrada, ay qué asco, es que no puedo ni decirlo”, concluyó.

Por su parte, Alejandra Guzmán publicó un video en Instagram agradeciendo a sus seguidores por el “apoyo” y que su madre, Silvia Pinal, ya se encuentra mucho mejor. La cantante mexicana no se pronunció sobre las acusaciones de su hija.

