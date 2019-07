Frida Sofía vuelve asegurar que Alejandra Guzmán sí tuvo romance con su exnovio: "Es una falta de respeto y de moral"

No la suelta. Una vez más Frida Sofía lanzó duros comentarios contra su madre Alejandra Guzmán con los que parece no querer zanjar las diferencias que existen entre ellas.

Esta vez, durante una entrevista en el programa 'Primer Impacto', Frida volvió a tocar el tema respecto a la supuesta relación que sostuvo su madre con quien fuera su pareja: Christian Estrada.

Según la versión de la joven, aún cuando no haya pruebas de la existencia de dicho vínculo entre Alejandra y su exnovio, ella está segura de esto sí que ocurrió.

"Hubo algo que no voy a tolerar. Es una falta de respeto, de moral, de ética (...) Sí creo que pasó, totalmente, porque conozco a Alejandra no a mi mamá y el otro que no va a hacer, obviamente lo que sea necesario", aseveró.

¿ALEJANDRA GUZMÁN NO COMPUSO 'YO TE ESPERABA'?



Otra de las fuertes declaraciones que hizo Frida Sofía a este medio internacional fue respecto a la autoría de uno de los más grandes hits de Alejandra Guzmán y es que, según reveló la también cantante, su madre no compuso esta canción.

"Ella no escribió 'Yo te esperaba' (…) pues alguien más que estaría muy enojada yo si fuera alguien más, qué se yo", contó la primogénita de la rockera.

'Yo te Esperaba' es una de las canciones más recordadas de la intérprete mexicana. El tema fue escrito en 1992 y Alejandra Guzmán comentó, en su momento, que se lo dedicó a su hija mientras estaba embarazada.