Los reacciones de los famosos luego de la muerte de José José continúan, y luego de conocerse el lugar donde sería enviados los restos del ‘Príncipe de la Canción’ se desató toda una controversia y la última en referirse a esto, ha sido La Guzmán, quien causo polémica en su última presentación en México.

La cantante mexicana Alejandra Guzmán no desea tener el final que tuvo José José y así lo hizo saber en su concierto, donde aprovecho la oportunidad para hacer una petición a su público asistente: “Gracias por su cariño, por sus aplausos y sus gritos, pero cuando me muera me traen completa a México eh”.

Tras esta frase, algunos de sus seguidores la apoyaron, mientras que para otros fue una falta de respeto para el ‘príncipe de la canción’.

Luego de decir estas palabras, la cantante atinó a sonreír y sus seguidores hicieron lo mismo; aunque en ningún mencionó a José José, todos en el lugar supieron de inmediato que se refería a el, ya que se conoció hace unos días que sus restos serían trasladados a otro país.

AÑO DIFíCIL

La cantante ha tenido muchos líos este año, en torno a su salud, por la intervención a la que fue sometida por problemas en la cadera, y el más polémico por ‘dimes y diretes’ con su menor hija, Frida Sofía, quién el mes pasado aseguró que su madre la tiene bloqueada y eso ha frenado cualquier intento de reconciliación entre ambas.

“No he escuchado de ella, me tiene bloqueada en todas partes. Pero ya no me importa, porque como ella dice, que eso no se hace en cámaras, no sé en realidad la dinámica que ella esté manejando ahorita, porque está un poco contradictoria”, fue lo declarado durante una aparición en el Festival Unidos por la Música.

“Ya no quiero hablar de eso. No es que no me importe, pero ahorita, en serio, todo el drama, el veneno, sí ya lo escupí, ya. Llevo mucho tiempo hablando de eso, también es algo tóxico, del cual por eso lo saqué, y de lo cual yo tengo que sobrepasar, tengo que seguir con mi vida”, culminó Frida.

Pese a las declaraciones vertidas por Frida Sofía durante los últimos meses; Alejandra ha dejado muy en claro que desea reconciliarse con Frida y que siempre tendrá las puertas abiertas para ella.