El enfrentamiento entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía sigue dando de qué hablar. Ahora se dio a conocer que la cantante mexicana ha tomado la drástica decisión de dejar sin herencia a su hija.

El padre de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, confirmó que la artista mexicana quitó de su testamento a la joven después de las acciones legales que su hija emprendió en contra de su abuelo Enrique Guzmán.

“Me entero de que Alejandra la quitó de la herencia, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí, no son departamentos, no son coches. Me encantaría que, en verdad, (Alejandra) tomara un paso atrás y escuchara tantito más lo que tiene que decir su hija”, explicó Moctezuma a Ventaneando.

Moctezuma enfatizó que respaldará a su hija en las medidas legales que decida tomar contra Enrique Guzmán, pero dijo que no podía ahondar sobre el estado en el que se encontraba la denuncia.

“No puedo comentar sobre eso porque se está haciendo todo un procedimiento que requiere para llevar a esto hasta las últimas consecuencias y no puedo hacer esos comentarios”, expresó.

La expareja de Alejandra Guzmán manifestó sentirse contento de que su hija se cambiara el apellido “Guzmán” a “Moctezuma” en sus redes sociales.

“No sabes el gusto (que me da), queríamos hacerlo desde hace varios años, pero era un tema complicadísimo”, contó. “Doña Silvia (Pinal) nos quiso ayudar, el caso es que tuvimos una discusión (Alejandra y yo) y yo le dije: ‘Si esto vuelve a pasar, te quito a la niña’, y (ella) fue corriendo con el papá. (Ponerle sus apellidos) fue consejo de Enrique Guzmán – y la registraron (como Guzmán Pinal)”, dijo Pablo, tras recordar que Frida Sofía se apellida Guzmán Pinal.

Por otro lado, Pablo Moctezuma se sinceró con el programa “De Primera Mano” y dijo que desea que Alejandra y Frida se reconcilien. “Nada me daría más gusto, de veras, porque sé que las dos se quieren. Dios quiera pase esto rápido, no me gusta estar aquí en medio a mí, no me gusta que nadie sufra”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

“Pareja del año”: el challenge de Sebastian Yatra que arrasa en redes sociales

"La pareja del año": el challenge de Sebastian Yatra que arrasa en redes sociales