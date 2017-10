Alberto Plaza: “Quiero llevar mi teatro musical para el Perú”

El cantante chileno Alberto Plaza nos cuenta sobre el show que presentará el 8 de diciembre en Lima (Auditorio del Pentagonito) y al día siguiente en Arequipa. También nos da detalles de sus proyectos.

¿Qué expectativa para el concierto en Lima y Arequipa?

Estoy contento de poder volver al Perú porque no lo hago desde hace dos años. Habrá canciones nuevas para este show, pero la gente también se encontrará con los temas que formaron parte de su historia de amor o las que cantaron.

¿Grabará un nuevo disco?

El disco está en extinción porque ya se empezó a realizar canciones individuales. Lo físico desapareció. Ahora existe lo digital por YouTube o Spotify. El hit más exitoso de la historia es “Despacito”, que forma parte de una sola canción.

¿Cree que el auge del género urbano dificulta el mercado musical de las baladas?

Las canciones son como el agua y se van colando por las rendijas que encuentre. La música es igual, no se detiene. Puede haber una gran afluencia de reggaetón en las radios, pero la trova y la balada siguen su curso y no se extinguirán.

¿Qué opinión tiene del reggaetón y de los temas de Maluma?

A mí me gusta el reggaetón, pero sé que algunas canciones de Maluma degradan a las mujeres y eso no es un mensaje que doy. Él no es el único, sino que hay varios. Para mí, las mujeres son un ser inmenso. Por eso tengo un tema, “Claro que no da lo mismo”, que es el contrapeso de ese tipo de música que habla mal de la mujer.

Usted criticó el Festival de Viña del Mar por lo humorístico. ¿Qué espera para 2018?

Me gustaría que Viña reflexione sobre su contenido, ya que este año se les pasó la mano y esto es un espacio para la familia que lo ve en televisión. Yo le tengo un amor al festival porque estuve siete veces. Los conciertos son buenos.

¿Qué otros proyectos tiene?

En 2012, en Chile hicimos el musical Que cante la vida, con mis canciones, y fue al estilo Broadway. En esa oportunidad actué. Ahora, en enero, lo haremos en Ecuador y también quiero llevar este teatro musical al Perú con un casting con actores peruanos.