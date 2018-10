El teaser de 'Aladino', lanzado el 11 de octubre a través de YouTube , brinda una idea de cómo lucirá la cinta animada de Disney protagonizada por Mena Massoud.

En el clip de YouTube se ve que en la Cueva de las Maravillas se descubre la lámpara del Genio; asimismo, los últimos instantes del video muestra a ‘Aladino’ a poco de coger la lámpara.

Aunque muchos fans de ‘Aladino’ esperaban ver a Will Smith como el ‘Genio de la lámpara’, el teaser lamentablemente no muestra al intérprete.

Cabe señalar que el video de YouTube llega luego de que Disney publicara el póster de la película y que Will Smith la compartiera en Instagram bajo el título “¡Déjenme salir! No puedo esperar a que me vean AZUL”.

Como se sabe, la película se estrenará en Estados Unidos el 24 de mayo del 2019, está dirigida por el británico Guy Ritchie y será protagonizada por Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad, Billy Magnussen y Numan Acar.