'Aladdin': Will Smith sorprende a todos al rapear su propia versión de 'Friend like me' [VIDEO]

Falta poco para el estreno de la película ' Aladdin ' a finales de mayo, y la expectativa por ver esta nueva versión de Disney está al tope. Como parte de la promoción del filme, el actor Will Smith se presentó en el programa “The Tonigh Show” de Jimmy Fallon.

Uno de los personajes más complejos de la película, el Genio, es interpretado por Will Smith, quien deberá superar la valla trazada por el desaparecido actor Robin Williams.

Durante la entrevista, Jimmy Fallon le mostró una imagen que el actor compartió en sus redes sociales, donde compara a los Genios interpretados por Smith y Williams, y le preguntó en que se diferenciarán.

A modo de respuesta, WIll Smith dijo que un personaje tan entrañable no podía ser reemplazado, por lo que solo le agregaría un poco de su “magia”.

“Robin Williams interpretó un gran papel y, cuando miras cosas así, tratas de encontrar qué harías de manera diferente. Qué añadirías”, contó el actor en “The Tonight Show”.

“Al principio no quería tocar nada. Luego pasé un tiempo dándole vueltas, hablé con los directores y, cuando estaba jugando con la música, llegué a ‘Friend Like Me’. Entonces añadí la percusión del ‘Impeach the President’ de The Honey Drippers”, dijo para después, empezar a rapear su propia versión del tema representativo del Genio de Disney.

Cabe señalar que el estreno de "Aladdin" está programado para el 24 de mayo de 2019. La fecha variará dependiendo del país de estreno.