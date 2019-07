Disney estaría evaluando hacer una segunda parte de 'Aladdin' | FOTOS Y VIDEO

La película ' Aladdin ' ha superado todas las expectativas posibles. El remake live action sorprendió a todos en Disney al convertirse en una de las cintas más exitosas del año con una recaudación superior a los 960 millones de dólares.

Por tal motivo, no es descabellado que Walt Disney Pictures evalúe la opción de hacer una segunda parte de la película, la cual buscaría superar a la primera entrega. Considerando también que la película animada original fue la que inició la tradición de las secuelas.

De esta manera, y según reveló el portal We Got This Covered, la continuación de la historia ya estaría en desarrollo y se basaría en la película animada “Aladdin: El Retorno de Jafar“.

“Gran parte del elenco de la primera película volvería, pero dado que el proyecto está solo en la más temprana etapa de desarrollo en este momento, no está claro si Guy Ritchie volverá para dirigir la secuela” , reseña el portal que anteriormente también filtró proyectos que no habían sido anunciados oficialmente.

Sin embargo, considerando que “Maléfica” tendrá secuela, y esa producción no tuvo el mismo nivel de recaudación que “Aladdin”, a nadie debería sorprenderle que Disney planee una nueva entrega de las aventuras del ladrón de Agrabah.

Cabe señalar que hasta el momento ni la producción ni los protagonistas de la primera entrega de “Aladdin” han confirmado la realización de una secuela.