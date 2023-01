Para hacerle la competencia a la última canción de Shakira, ‘Sesión 53′, llega el nuevo tema de Miley Cyrus. ¿La similitud? ambas van dirigida a sus exparejas.

Aunque esta no es la primera vez que la artista estadounidense toca el tema de su pasada relación en sus canciones, sí sorprende que lo haga justo en el cumpleaños del actor. ‘Flowers’ será una respuesta a la ‘When I Was Your Man’ de Bruno Mars, tema que le dedicó su expareja.

Su nueva entrega habla del amor por uno mismo y la importancia del bienestar personal. La letra es acompañada de un video que muestra a la también actriz acabando una reciente ruptura sentimental, pero con el pasar del tiempo se da cuenta de que se puede estar bien sola.

“Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante horas. cosas que no entiendes”, “me puedo llevar a mí misma a bailar, puedo sostener mi propia mano, puedo amarme mejor de lo que tú puedes hacerlo”, dice una parte de la canción.





LETRA DE FLOWERS EN INGLÉS

We were good, we were gold

Kind of dream that can’t be sold

We were right ‘til we weren’t

Built a home and watched it burn

Mmm, I didn’t wanna leave you, I didn’t wanna lie

Started to cry, but then remembered I

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don’t understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, ooh, I

I didn’t wanna leave you, I didn’t wanna fight

Started to cry, but then remembered I

I can buy myself flowers (Uh-huh)

Write my name in the sand (Ooh, mmm)

Talk to myself for hours (Yeah)

Say things you don’t understand (Better than you)

I can take myself dancing (Yeah)

I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than

Yeah, I can love me better than you can

Can love me better, I can love me better, baby (Uh)

Can love me better, I can love me better, baby (Than you can)

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I

LETRA DE FLOWERS EN ESPAÑOL

Éramos buenos, éramos de oro

La clase de sueño que no se puede vender

Teníamos razón hasta que dejamos de tenerla

Construimos un hogar y lo vimos arder

No quería dejarte, no quería mentirte

Comencé a llorar pero luego recordé

Puedo comprarme flores

Escribir mi nombre en la arena

Hablar conmigo mismo durante horas

Ver cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar

Y puedo sostener mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor que tú

Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, nena

Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, nena

Píntame las uñas de rojo cereza

Como las rosas que dejaste

Sin remordimientos, sin arrepentimientos

Olvido cada palabra que dijiste

Ooh, no quise dejarte, nena, no quise luchar

Comencé a llorar pero luego recordé

Puedo comprarme flores

Escribir mi nombre en la arena

Hablar conmigo misma durante horas

Ver cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar, sí

Puedo sostener mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor que tú

Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, nena

Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, nena

Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, nena

Puedo amarme mejor

No quería dejarte, nena, no quería luchar

Comencé a llorar pero entonces recordé

Puedo comprarme flores (Uh-uh)

Escribir mi nombre en la arena

Hablar conmigo mismo durante horas (Yeah-eah)

Ver cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar, sí

Puedo sostener mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor que

Yeah, I can love me better than you can

Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, nena

Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, baby (Baby)

Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, nena

Puedo amarme mejor, yo

