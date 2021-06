En medio de la celebración por el Día del Padre, la actriz Aislinn Derbez decidió dedicarle un emotivo mensaje a su padre, el actor y comediante Eugenio Derbez, en donde le agradeció por ayudarle a “no tomarse la vida tan serio”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de “La casa de las flores” recordó una anécdota de su época escolar, cuando le tuvo que contar a su papá que no aprobó matemáticas y que su mamá esperaba que la regañara por eso.

“Un día (yo tenía 12 años) mi papá pasó por mí para llevarme a pasear y le mostré con mucho miedo y pena mis calificaciones (había reprobado matemáticas)”, escribió Aislinn en las primeras líneas del mensaje que hasta el momento suma más de 74 mil “Me gusta.

La modelo y actriz comentó que la única respuesta que le dio su padre es que “estudie más”. “‘Mi mamá está furiosa y no quiso firmarlas, dice que las firmes tú y si no las firma alguien no puedo entrar a la escuela mañana’, le dije. ‘Ah, ok’, contestó papá firmando. ‘Listo, ten’. ‘Pero... ¿no me vas a regañar?’, pregunté. ‘¿Para qué?’, ‘pues reprobé...’. ‘Pues estudia más para la próxima y ya’, dijo’”, continúo con su relato.

Pero no todo quedó ahí, pues Derbez sorprendió aún más a su hija cuando llamó a su expareja y fingió que le estaba llamando la atención a Aislinn; sin embargo, todo quedó ahí y después la invitó a comer un helado.

“‘A ver, llámale a tu mamá y pásame el teléfono’. Y le llamé… Cuando ella contestó, mi papá empezó a gritar furioso: ‘¡No puede ser Aislinn! ¡De verdad estás canija! Íbamos a ir al parque por un helado, pero olvídate de eso ¡Matemáticas reprobadas, carajo! Qué vergüenza, te pasas’ y colgó”, añadió.

Finalmente, Aislinn reflexionó sobre si no sabía si la actitud del actor fue la correcta; sin embargo, resaltó que son anécdotas muy significativas para ella. Además, le agradeció a su padre “por enseñarle a no tomarse la vida tan serio”.

“No sé qué tan “bien o mal” estuvo eso, pero esa y muchas más anécdotas de este estilo nunca se me olvidaron… Gracias por enseñarme a no tomarme la vida tan en serio papá… Te amo con todo mi corazón”, finalizó.

