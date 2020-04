Aislinn Derbez aprovechó el lanzamiento de su podcast ‘La Magia del Caos’ para abrir su corazón y contar a sus seguidores algunos episodios desconocidos de su vida y entre ellos comentar sobre las causas de su separación con el padre de su hija, el también actor Mauricio Ochman.

La hija de Eugenio Derbez contó que que en su etapa como pareja de Mauricio siempre hubo fallas en la comunicación, lo que conllevó a muchas inseguridades de su parte. Asimismo, reveló que condicionó su embarazo a la promesa de su entonces pareja de quedarse con ella para siempre.

“Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro lenguaje. Me puse a buscar mucha ayuda terapéutica para comunicarnos en este lenguaje”, comentó.

La actriz de 'La casa de las flores ' también mencionó que la separación de pareja era uno de sus grandes temores y a raíz de la situación que le tocó vivir está intentando salir adelante.

“De las cosas que más me daban pánico en la vida era tener que afrontar una separación. Yo me acuerdo perfecto que yo me casé diciendo 'con este me quedo para toda la vida. Me acuerdo que hasta una vez le dije a Mauricio: ‘yo me embarazo si prometes que te quedas conmigo para toda la vida’”, comentó.

La joven también contó sobre la etapa de depresión post parto que vivió tras dar a luz a su hija. “me terminó pasando todo ello que yo no quería”.

Como se recuerda hace poco la pareja anunció su separación. Sin embargo, ambos aseguraron que mantienen una relación cordial por su hija.

VIDEO RECOMENDADO

Momentos memorables de Virginia de la Mora

La casa de las flores | Momentos memorables de Virginia de la Mora