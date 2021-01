Daniela Castro es un reconocida actriz mexicana que gracias a su gran talento se ganó un espacio en el mundo de las telenovelas y la historia que la hizo llegar a la cima del éxito fue “Cañaveral de pasiones” (1996) y desde ese momento fue cosechando grandes éxitos como ‘Desencuentros’, ‘El noveno mandamiento’ y más.

Sin embargo, la última ocasión en que se le vio en un melodrama fue en Me Declaro Culpable, estrenada en el año 2017. Aquella telenovela fue la última de su carrera que y no se le ha vuelto a ver en televisión.

Pero no todo ha sido positivo en la vida de la interprete, ya que en 2018 vivió uno de los momentos más escandalosos de su carrera, pues en septiembre de ese año fue acusada de robar piezas de ropa, por un valor aproximado a los 800 dólares, de la tienda por departamentos Saks OFF 5th, en San Antonio, Texas.

Finalmente, las autoridades determinaron que no había suficiente evidencia para acusarla por robo, pero desde aquel momento no se le ha vuelto a ver a Daniela Castro y muchos de sus fanáticos se han comenzado ha preguntar por qué no ha regresado a las telenovelas.

¿POR QUÉ DANELA CASTRO NO HA VUELTO A LAS TELENOVELAS?

Ya han pasado cuatro años desde que Daniela Castro esta retirada de las telenovelas y por esta razón, Daniela Ordaz, su hija, fue la encargada de despejar las dudas de los seguidores de la estrella de exitosas historias como “Cadenas de Amargura”.

“Se está dedicando a otras cosas”, dijo la joven actriz en declaraciones transmitidas el pasado viernes 22 de enero en el show de radio ‘Todo para la mujer’.

“Está dedicada a la familia, está dedicada a nosotros, ahora está muy bien ella”, afirmó su hija mayor, de 17 años.

Daniela Castro y su hija mayor (Foto: Instagram)

Además, ha dicho que la recordada actriz está totalmente dedicada poyarla en su carrera, ya que al igual que su famosa madre, la joven ha decidido seguir la carrera de actuación, ya que Daniela es parte del elenco de la nueva telenovela de Juan Osorio “¿Qué le pasa a mi familia?”.

En la entrevista presentada el viernes pasado, admitió que aunque su mamá está alejada de los foros, cuenta con su apoyo.

“Ella me apoya, me aconseja y me da su opinión, claramente”, contó. “El mejor consejo que me ha dado es ‘sé feliz y disfrútalo’”.

Desde hace cuatro años, Daniela Castro está alejada de las telenovelas (Foto: Instagram)