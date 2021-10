La monogamia es cada vez más vista como una opción y ya como una norma de antaño y las estrellas de Hollywood lo demuestran, pues algunas parejas mantienen una relación abierta, aceptando el reto que esta significa para ellos.

Frases como “el amor no es un cárcel” o “¿Quién dijo que el ser humano es monógamo?” son claras muestras de los famosos de Hollywood quienes dejan clara su opinión sobre las relaciones amorosas.

Will Smith y Jada Pinkett : “El amor no es una cárcel”

Una de las parejas más controvertidas en Hollywood. Casados desde 1997, se conocieron años antes en las audiciones para la aclamada serie ‘El príncipe del rap’ y producto de su amor, nacieron sus dos hijos.

Sin embargo, la pareja estuvo involucrada en algunos escándalos a lo largo de su relación, siendo en 2011 cuando se especuló que Jada le había sido infiel a Will con el cantante Marc Anthony, sien embargo, la pareja calló los rumores en una publicación en la revista People.

Ya en el año 2020, el escándalo de la infidelidad de Jada con el rapero August Alsina opacó la idea de la pareja perfecta que se tenía entre ella y el actor. Según Alsina, Smith le dio la “bendición” para la relación que tuvo con Jada, destapando la dinámica de “matrimonio abierto”.

“Aunque al principio fue una relación monógama, ahora ya no lo es”, expresó el actor en una entrevista con la revista CQ, quien también admitió que ha tenido otras parejas sexuales fuera del matrimonio con Jada.

“Nos hemos dado la confianza y la libertad, con la creencia de que todos tienen que encontrar su propio camino. Y el matrimonio para nosotros no puede ser una cárcel. No sugiero nuestro camino a nadie, pero las experiencias que hemos vivido por la libertad que nos hemos dado y el apoyo incondicional, son, para mí, la definición más pura del amor”, expresó Will.

(Foto: Getty Images)

Hugh Grant y Anna Eberstein: el matrimonio es una “receta para la miseria mutua”

Hugh Grant es conocido por su participación en varias películas románticas típicas de Hollywood. Sin embargo, a nivel personal, su concepción del amor es cualquier cosa menos tradicional:

“Si me preguntas: ‘¿Crees que los seres humanos están preparados para mantener relaciones fieles y monógamas durante 40 años?’, respondo que no, no y no”, manifestó en una entrevista con Howard Stern en 2016.

“¿Quién dijo que el ser humano es monógamo? Sólo la biblia o algo así”, admite Grant, quien tuvo una fama de “rompecorazones” tras su relación con Elizabeth Hurley y Jemima Khan.

Luego, en 2018, contrajo matrimonio con la productora sueca Anna Eberstein, tras seis años de relación. Grant consideraba a la monogamia como “receta para la miseria mutua”, y se asume que su relación con Eberstein era abierta.

Sin embargo, no es claro si después de contraer nupcias continuaron en el mismo acuerdo.

(Foto: Jeff Spicer/Getty Images)

Taika Waititi y Rita Ora: “No es para tanto”

Aunque no han hecho oficial la etiqueta de “abierta” a su relación, unas fotos de el director de cine Taika Waititi y la cantante Rita Ora dieron mucho de que hablar y pensar.

La pareja, tras pocos meses de haber confirmado su relación sentimental, fue captada intercambiando besos con la actriz Tessa Thompson mientras tomaban unos tragos.

A la pareja no pareció importarle mucho la situación, pues al ser consultado sobre la situación, Waititi restó importancia al hecho.

“Creo que en el mundo del internet todo desaparece bastante rápido. Y además, ¿es para tanto? Pues no, la verdad es que no. No estábamos haciendo nada malo. No pasa nada”, opinó.

(Foto: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images)

Scarlett Johansson y Colin Jost: “No es natural ser monógamos”

La actriz Scarlett Johansson y su actual esposo y padre de su segundo hijo, Colin Jost, se conocieron en el año 2010 durante la participación de la intérprete como conductora del programa de televisión Saturday Night Life y actriz en un sketch que Colin escribió.

“Ese es mi primer recuerdo de él. Parecía tan seguro de sí mismo en ese momento. No sé si se sentía así, pero en este medio, si no eres seguro como escritor, tus proyectos jamás se producen”, contó Johansson a The Hollywood Reporter en el 2019.

Sin embargo, fue 7 años después en que realmente ocurrió el “flechazo”. No fue hasta el 2017 en que hicieron su primera aparición pública, casándose dos años después. “Es el amor de mi vida”, aseguró alguna vez Scarlett.

En el caso de la pareja Johansson - Jost, no está claro si su matrimonio es abierto o no, pero las declaraciones de la actriz dan algunas luces sobre la situación.

“Creo que la idea del matrimonio es muy romántica. Es muy bonito y ponerlo en práctica puede ser precioso. Sin embargo, no creo que sea natural ser monógamos”, manifestó.

(Foto: Karwai Tang/Getty Images)

Emma Thompson y Greg Wise: ”Estamos atascados por ciertos ideales románticos”

La actriz Emma Thompson, famosa por su papel de Cruela en la película de Disney ‘Cruela’, está casada con el también actor Greg Wise desde el año 2003, luego de conocerse en 1995 cuando rodaban una película juntos.

Thompson ha hecho mención en varias oportunidades sobre su concepción del matrimonio y la monogamia, por lo cual es presumible que haya optado, junto a su esposo, por “abrir” la relación.

“Creo que estamos atascados por ciertos ideales románticos que moldearon nuestra forma de entender las relaciones. A veces me pregunto si hay alternativas, y si nuestra furia, rabia, incredulidad y horror por la infidelidad son realistas. Hemos estado atrapados por el ideal de ‘felices para siempre’, pero hay otros modelos de relación”, manifestó en una entrevista con el diario Daily Mail.

(Foto: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images)





