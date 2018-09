Adamari López cumple 40 años y lista para casarse con Toni Costa [FOTOS]

La conductora de televisión y actriz puertorriqueña Adamari López festeja sus 40 años de carrera profesional luciéndose en la portada de la revista People en Español, a la que concedió una entrevista exclusiva.

La actriz reveló detalles sobre su vida personal y profesional, como su papel en “Amigas y rivales” y su etapa como madre de Alaïa, la cual sin dudas considera su mejor rol junto a Toni Costa.

Asimismo, Adamari López señaló que espera darle un hermanito a su hija, pero espera no tener que someterse a ningún tratamiento médico. “Quiero que sea natural. Si no se da de forma natural me quedo con Alaïa. Tengo la hija y la familia que siempre soñé”.

Adamari López se hizo una sesión de fotos junto a Toni Costa y Alaïa para la revista y su pareja declaró que, como a la actriz le gustan las ‘escapadas’ en pareja, tiene algo pensado para celebrar los siete años de relación: “Siempre tengo ases bajo la manga para sorprenderla”.

La actriz, Adamari López se mostró emocionada con llegar al altar con Toni Costa y confesó ver “un futuro lleno de posibilidades, de felicidad” con su pareja.



No cabe duda que la actriz Adamari López está muy agradecida con sus seguidores y compañeros de trabajo por todo el cariño brindado en estos 40 años "maravillosos" de carrera profesional, pues en sus redes sociales ha resaltado la celebración que le organizó la producción de Un Nuevo Día de Telemundo.