Adal Ramones y otros comediantes aztecas salieron en defensa de su colega y compatriota, Ricardo O’Farrill, quien fue seriamente cuestionado en redes sociales tras sus ‘chistes’ que aluden a la pedofilia en un stand comedy en México.

Además usaron el hashtag #comediantesunidos para justificar a su compañero.

“La comedia es un bisturí que abre para ver lo atroz, perverso y maloliente de la vida. No te muestra el mundo ideal ni feliz… Podrás desangrarte pero jamás te matará. Ojo; la #comedia no es el asesino, volteemos para otro lado y ahí estarán los culpables…”, indicó Adal Ramones en Twitter.

Ricardo Cucamonga, más conocido como ‘Cucamonga’ en Twitter y autor de libros, historietas e ilustraciones, sacó cara por su colega con este chiste.

Gon Curiel, Tío Rober y Slobotzy son otros de los conocidos comediantes mexicanos también decidieron hacer uso del hashtag #comediantesunidos y declararon esto en redes sociales.

¿QUÉ DIJO RICARDO O’FARRILL EN SU DEFENSA?

Ricardo O’Farrill no se retractó y calificó de “ridiculez” las innumerables críticas que ha recibido por sus chistes pedófilos. “Gracias a todos mis colegas comediantes y a la gente en general que salió a defender esta ridiculez que afortunadamente no me tomé el tiempo de leer, pero asustó mucho a varios seres queridos. Yo estoy bien porque confío en mi comedia y en que mi público la entiende. Saludos”, dijo en Twitter.