Por estos días, el actor y comediante mexicano, Adal Ramones, sorprende a sus seguidores con su papel de ‘Scrooge’ de la obra ‘Un cuento de Navidad’ del escritor Charles Dickens. En conversación con Infobae México, el artista habló de su esfuerzo por dar vida a uno de sus personajes favoritos.

"Fue un trabajo de buscar la postura y estar consciente de cómo es la postura anatómica, hacer la voz de anciano, entrar y salir, cantar y tener que guardar silencio entre escenas, y qué pasará con ‘Scrooge’ cuando entiende la lección, tiene que haber un cambio incluso en su anatomía, su cara”, explicó.

Añadió que para la puesta en escena de ‘Un cuento de Navidad’ habrán "como 50 (personas) entre músicos, actores y con orquesta en vivo y yo voy a interpretar al señor Scrooge”.

La transformación de Adal Ramones es evidente y ha suscitado buenas críticas. Detrás de esta caracterización de ‘Scrooge’ está Panchito Rangel, quien ha creado el espectacular maquillaje.

Para el conductor mexicano, ‘Un cuento de Navidad’ será una de los mejores puestas en escena de la historia.

REENCUENTRO FAMILIAR

Finalmente contó que esta obra teatral se exhibirá en Monterrey, donde el actor señaló que tendrá la oportunidad, además, de reencontrarse con familiares. “Lo hago porque está mi familia allá, están mis tíos ya grandes y quiero que me vayan a ver, mi padre y mi madre no porque ya murieron. Me voy a llevar a mis hijos, a mi esposa para que me vean a interpretar este papel”, confesó.