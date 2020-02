La actriz Shannen Doherty reveló que el cáncer de mama que padece es terminal. Así lo dijo en una entrevista con ABC News, donde además expuso su lucha en curso con State Farm, la aseguradora de viviendas más grande de California, para recibir una compensación por su hogar dañado por los incendios forestales en Malibú.

La casa de Doherty en Malibu fue dañada por el humo del incendio de Woolsey en noviembre de 2018.

La actriz dijo que ha afrontado uno de los procesos legales más horribles, a pesar de la enfermedad que sufre.

Hechizadas, la serie más emblemática de la actriz, duró una década, de 1998 a 2008 y en ese tiempo Doherty llegó a ser una de las actrices mejor pagadas de la televisión. Cuando acabó, volvió como Brenda Walsh en Sensación de vivir: La nueva generación. Su carrera luego se estancaría. Y en 2015 le detectaron cáncer.

“Sentí pena por mí misma un solo minuto. Luego me detuve y recordé lo afortunada que soy”, afirmó hace poco. Pero su estado empeora cada día.

El cáncer está en Fase IV, lo que es el grado más alto posible. La enfermedad está avanzando y de una forma muy agresiva con todo su cuerpo.

“No creo que lo haya procesado aún. Es un mal trago lo mires por donde lo mires. Tengo días en los que me pregunto por qué yo. Y luego pienso ‘bueno, ¿por qué no? ¿Quién si no? ¿Quién más aparte de mí merecería esto?’... Diría que mi primera reacción siempre es de preocupación: cómo decírselo a mi madre, a mi marido...”, explicó entre lágrimas pensando en el fotógrafo Kurt Iswarienko, con quien se casó 2011.