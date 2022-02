Holly Parker, la estrella de películas para adultos transgénero y personalidad de OnlyFans, murió a los 30 años. Según los informes, el artista fue encontrado muerto en Kokomo, Indiana, el lunes, según su amigo cercano y compañero de entretenimiento para adultos Brooke Zanell.

“Con la mayor tristeza y devastación que soy su hermano, que el mundo sepa… ayer perdimos a Holly Parker”, escribió Zanell en su cuenta de Twitter acompañado de fotografías.

La causa de la muerte aún no ha sido confirmada, pero la policía se encuentra realizando una investigación, según informó The Sun. Cuando fue contactado por The Post, el Departamento de Policía de Kokomo se negó a comentar sobre el caso de Parker.

Parker protagonizó su primera película con clasificación X en 2014, tres años antes de la cirugía de reasignación de género.

Según el medio de noticias Adult Video News, la belleza rubia ha aparecido en más de 30 títulos y una parodia de “The Brady Bunch” titulada “The Tranny Bunch”.

Parker no ha mostrado ninguna película profesional desde 2018 porque estaba incursionando en OnlyFans, donde compartía contenido para adultos con suscriptores de pago.

Asimismo, Parker es un aspirante a cantante. De manera molesta, solo unas semanas antes de morir, lanzó una canción titulada “Drugs”.

El artista multifacético compartió la canción en su cuenta de SoundCloud, y presentaba la letra: “Las drogas también me hacen sentir bien por la tarde y por la noche. Me ayudan a soportar tu pérdida”.

Continúa: “Alguien me dijo que pensaba que tenía algunos problemas, luego me llevé bien y les mostré cómo podía resolverlo. Realmente quería renunciar, pero es como renunciar a tu mejor amigo”.

Parker será incinerado en Indiana, y Zannell ha organizado una recaudación de fondos en Facebook para ayudar a llevar las cenizas a su afligida madre, que vive en el estado de Washington.

Su muerte se produjo menos de un año después de la muerte prematura de otras dos estrellas del cine para adultos.

